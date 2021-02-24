تراند اليوم : ملايين الليرات على حفل لمسؤولي النظام السوري يستلهم مسلسل “حريم السلطان”

دمشق / مشرق نيوز

أثار حفل باذخ أقيم في دمشق برعاية ابنة وزير خارجية النظام السوري “شذى وليد المعلم” ومشاركة أصدقاءها من العائلات الدمشقية المعروفة استهجاناً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الوقت الذي يموت فيه الأطفال السوريون جوعاً على بعد كيلومترات قليلة أقامت العائلات المقربة من النظام الحفل وتداولت التقارير أن تكلفته تجاوزت الملايين من الليرات.

واستلهم الحفل في ملابس المشاركات وتصميم ديكور الصالة مسلسل “حريم السلطان” التركي، ونشرت عدة صور لمشاركات في الحفل، ذكرت بعض أسمائهن، وهن يرتدين ملابس مماثلة لثياب ارتدنها بطلات المسلسل.

وتداولت العديد من الصفحات تقارير تشير إلى أن تكلفة الحفل، الذي أقيم في منتجع بمنطقة الصبورة، من ديكور وملابس وطعام، كانت باهظة جدا .

معلقون على هذه الصفحات شنو هجوما لاذعاً على منظمي الحفل الذي أقيم في منتجع بدمشق والمشاركات فيه، إلى حد أسماه أحدهم حفل “حريم الأسد” بدلا من اسم المسلسل التركي، في حين نشرت بعض المواقع صورا للحفل وفي مقابلها صورا للاجئين سوريين وصورا لمظاهر دمار.

الجدير بالذكر أن المسلسل التاريخي “حريم السلطان” يروي قصة حياة السلطان سليمان القانوني الذي حكم الدولة العثمانية في فترتها الذهبية من سنة 1520 ميلادية، وهي قصة حياة السلطان سليمان القانوني الذي أوصل بحكمه الدولة العثمانية إلى ذروة مجدها.