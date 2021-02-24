تراند اليوم : دعاء حلول شهر رمضان

دعاء حلول شهر رمضان مع دخول شهر رمضان المبارك 2018 التحضيرات لاتزال متواصلة من خلال شراء مستحضرات رمضان وحاجياته والتجهيز للصلاة والتخطيط المبكر لكيفية قضاء هذا الشهر المبارك واستغلاله خير استغلال فهور شهر من ثلاثون يوما يأتي مرة بالسنة وله الكثير من الفضل فالذي يربح ويفوز من يستطيع ان يستغله خير استغلال فهو شهر الخيرات والحسنات والغفران.فيمكننا ان نتبع ورد محدد وطريقة محددة ومربوطة بتخطيط زمني لختم القران اكثر من مرة والاعتكاف وقيام الليل ومن يوفوز خير فوز الذي يفوز باداء عمرة والتي تعادل بشهر رمضان حجه. سندرج لكم من خلال مقالنا لهذا اليوم دعاء دخول الشهر المبارك شهر الرحمة والغفران شهر رمضان الكريم لعام 2018/1439.

دعاء دخول شهر رمضان

شهر رمضان الكريم شهر الصيام والامتناع عن الاكل حيث يصبح جميع المسلمين سواسية لا احد افضل من احد الا بالتقوى شهر الصيام عن المحرمات والنميمة ليس الاكل فقط شهر المغفرة والخيرات شهر التخلص من الذنوب شهر الاعتكاف والعادات الجميلة وقيام الليلة جماعة الشهر الذي يتبعه احد اعياد المسلمين عيد الفطر المبارك عند دخول شهر رمضان الكريم يتبع المسلم السنن ويستقبل الشهر المبارك بدعاء دخول شهر رمضان المبارك الذي سندرحه لكم من خلال مقالنا:

“اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شي قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.”

ارفقنا لكم متابعينا الاعزاء من خلال مقالنا لهذا اليوم دعاء استقبال ودخول شهر الرحمة والغفران شهر الخيرات شهر رمضان المبارك المنتظر لهذا العام 2018 فالجميع يتسابق لكسب المغفرة والفوز برمضان وخيراته نتمنى لكم رمضان كريم مبارك.