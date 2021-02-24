تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 الاردن pdf .. امساكية رمضان مواعيد الصلوات الخمسة

امساكية رمضان 2018 الاردن pdf امساكية رمضان مواعيد الصلوات الخمسة فى ايام شهر رمضان الكريم وخاصة وقت اذان المغرب وقت الفطور او الافطار وموعد اذان الفجر وقت الامساك او الامتناع عن السحور كما يحدد موعد التسحر قبل الفجر وتختلف اوقات الصلوات من مكان لاخر لذلك لكل بلد امساكية او رزنامة مختلفة امساكية شهر رمضان فى مصر غير امساكية رمضان السعودية.

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امساكيةرمضان فى فرنسا حيث يوجد اكبر نسبة مسلمين فى اوروبا ثم امساكية رمضان فى المانيا وانجلترا والسويد واسبانيا وهولندا وبلجيكا واستراليا وخاصة فى سيدنى حيث بها جالية عربية واسلامية كبيرة امساكية نتيجة رمضان فى روسيا.