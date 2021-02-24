تراند اليوم : ماذا اطبخ في رمضان ؟ .... جدول طبخ لرمضان تعالى اعرفي هتطبخي ايه النهاردة وبكرة

مصر - الخليج 365
تابعي قائمة كاملة بأهم الوجبات والأكلات الرمضانية الشهية طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
1-مكرونه وفراخ بانيه وبطاطس محمره وسلطه خضرا
2-بسله وارز وشوربه لسان عصفور مع لحمه او فراخ
3- كشري مصري
4-صينيه بطاطس وارز وملوخيه "لحمه او فراخ او وراك"
5-فته عدس "بموت فيها وفايدتها احسن من الفراخ
6-مسقعه وممكن جنبها ارز ابيض لو حبيتي
7-سمك وارز صياديه وسلطه خضرا
8-كبد وقوانص وارز بالكاري وسلطه
9-كوسه باللحمه المفرومه وارز وشوربه
10- محشي وجنبه فراخ او لحمه
11-قلقاس وارز وفراخ ع فكره بيبقا اطعم بشوربه الفراخ
12-حوواوشي وسلطه طماطم وطحينه
13-لحمه محمره وارز ابيض
14-كوارع وفته وممبار
15-كفته وسلطه
16-بصاره
17-مكرونه بالبشاميل ووراك مشويه
18-جلاش او رقاق باللحمه المفرومه وبطاطس محمره
20-سبانخ وارز ولحمه
21-كانيلوني
22-شاورما وسلطه طحينه
23-تورلي وارز ابيض
24-كفته بطاطس باللحمه المفرومه وسلطه
25- صينيه وراك في الفرن مع عيش سخن"تحفه"
26-فاصوليا بيضا او لوبيا او فاصوليا خضرا مع ارز "فراخ او لحمه"
27-فراخ محشيه بالارز
28- كبسه ارز ولحمه
29-كفته ارزبالصلصه وارز بالشعريه
30-قرنبيط ولو بتحبيه اقولك طريقه تدعيلي بيها
31-باميه باللحم الضاني وارز باشعريه وشوبه خضار او لسان عصفور
32- كشري اسكندراني وبيض مسلوق جنبه وخلل باذنجان
33-باميه ويكه وباذنجان مخلل "اكله تمام وتخليكي تشبعي اخر 3 حاجات"هههههههههه
34-طاجن لسان عصفور باللحمه الضاني
35- بصاره بس مش بعرف اعملها ومش باكلها اصلا غير لما حد يعملها ويبعتلي طبق
36- فته باللحمه بتاعه العيد الكبير
37- كبده بالرده وسلطه لسان عصفور