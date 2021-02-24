تراند اليوم : ماذا اطبخ في رمضان ؟ .... جدول طبخ لرمضان تعالى اعرفي هتطبخي ايه النهاردة وبكرة

مصر - الخليج 365

تابعي قائمة كاملة بأهم الوجبات والأكلات الرمضانية الشهية طيلة أيام شهر رمضان المبارك.



1-مكرونه وفراخ بانيه وبطاطس محمره وسلطه خضرا

2-بسله وارز وشوربه لسان عصفور مع لحمه او فراخ

3- كشري مصري

4-صينيه بطاطس وارز وملوخيه "لحمه او فراخ او وراك"

5-فته عدس "بموت فيها وفايدتها احسن من الفراخ

6-مسقعه وممكن جنبها ارز ابيض لو حبيتي

7-سمك وارز صياديه وسلطه خضرا

8-كبد وقوانص وارز بالكاري وسلطه

9-كوسه باللحمه المفرومه وارز وشوربه

10- محشي وجنبه فراخ او لحمه

11-قلقاس وارز وفراخ ع فكره بيبقا اطعم بشوربه الفراخ

12-حوواوشي وسلطه طماطم وطحينه

13-لحمه محمره وارز ابيض

14-كوارع وفته وممبار

15-كفته وسلطه

16-بصاره

17-مكرونه بالبشاميل ووراك مشويه

18-جلاش او رقاق باللحمه المفرومه وبطاطس محمره

20-سبانخ وارز ولحمه

21-كانيلوني

22-شاورما وسلطه طحينه

23-تورلي وارز ابيض

24-كفته بطاطس باللحمه المفرومه وسلطه

25- صينيه وراك في الفرن مع عيش سخن"تحفه"

26-فاصوليا بيضا او لوبيا او فاصوليا خضرا مع ارز "فراخ او لحمه"

27-فراخ محشيه بالارز

28- كبسه ارز ولحمه

29-كفته ارزبالصلصه وارز بالشعريه

30-قرنبيط ولو بتحبيه اقولك طريقه تدعيلي بيها

31-باميه باللحم الضاني وارز باشعريه وشوبه خضار او لسان عصفور

32- كشري اسكندراني وبيض مسلوق جنبه وخلل باذنجان

33-باميه ويكه وباذنجان مخلل "اكله تمام وتخليكي تشبعي اخر 3 حاجات"هههههههههه

34-طاجن لسان عصفور باللحمه الضاني

35- بصاره بس مش بعرف اعملها ومش باكلها اصلا غير لما حد يعملها ويبعتلي طبق

36- فته باللحمه بتاعه العيد الكبير

37- كبده بالرده وسلطه لسان عصفور