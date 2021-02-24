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تراند اليوم : ماذا اطبخ في رمضان ؟ .... جدول طبخ لرمضان تعالى اعرفي هتطبخي ايه النهاردة وبكرة

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مصر - الخليج 365

تابعي قائمة كاملة بأهم الوجبات والأكلات الرمضانية الشهية طيلة أيام شهر رمضان المبارك.


1-مكرونه وفراخ بانيه وبطاطس محمره وسلطه خضرا
2-بسله وارز وشوربه لسان عصفور مع لحمه او فراخ
3- كشري مصري
4-صينيه بطاطس وارز وملوخيه "لحمه او فراخ او وراك"
5-فته عدس "بموت فيها وفايدتها احسن من الفراخ
6-مسقعه وممكن جنبها ارز ابيض لو حبيتي
7-سمك وارز صياديه وسلطه خضرا
8-كبد وقوانص وارز بالكاري وسلطه
9-كوسه باللحمه المفرومه وارز وشوربه
10- محشي وجنبه فراخ او لحمه
11-قلقاس وارز وفراخ ع فكره بيبقا اطعم بشوربه الفراخ
12-حوواوشي وسلطه طماطم وطحينه
13-لحمه محمره وارز ابيض
14-كوارع وفته وممبار
15-كفته وسلطه
16-بصاره
17-مكرونه بالبشاميل ووراك مشويه
18-جلاش او رقاق باللحمه المفرومه وبطاطس محمره
20-سبانخ وارز ولحمه
21-كانيلوني
22-شاورما وسلطه طحينه
23-تورلي وارز ابيض
24-كفته بطاطس باللحمه المفرومه وسلطه
25- صينيه وراك في الفرن مع عيش سخن"تحفه"
26-فاصوليا بيضا او لوبيا او فاصوليا خضرا مع ارز "فراخ او لحمه"
27-فراخ محشيه بالارز
28- كبسه ارز ولحمه
29-كفته ارزبالصلصه وارز بالشعريه
30-قرنبيط ولو بتحبيه اقولك طريقه تدعيلي بيها
31-باميه باللحم الضاني وارز باشعريه وشوبه خضار او لسان عصفور
32- كشري اسكندراني وبيض مسلوق جنبه وخلل باذنجان
33-باميه ويكه وباذنجان مخلل "اكله تمام وتخليكي تشبعي اخر 3 حاجات"هههههههههه
34-طاجن لسان عصفور باللحمه الضاني
35- بصاره بس مش بعرف اعملها ومش باكلها اصلا غير لما حد يعملها ويبعتلي طبق
36- فته باللحمه بتاعه العيد الكبير
37- كبده بالرده وسلطه لسان عصفور

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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