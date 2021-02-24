تراند اليوم : ماذا اطبخ في رمضان أول أيام شهر رمضان 2018- أكلات رمضانية سعودية ومصرية وسورية بالخطوات

مصر - الخليج 365

كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

في شهر رمضان تبدأ التحضيرات والتجهيزات لأطيب الاكلات والموائد المشهية ،ماذا اطبخ في اول يوم؟؟هو سؤال معظم ربات البيوت حيث تحتار السيدة ماذا تحضر وتطبخ ،فهل تطبخ الاكلات الثقيلة ام الخفيفة لأنه اليوم الاول والمعدة فارغة؟ لنخفف عنكِ عناء التفكير سيدتي جمعنا لكِ مالذ وطاب من الاكلات المتنوعة وايضا المشروبات التي تروي عطش الصائم ولاغنى عنها على مائدة رمضان وهناك ايضا انواع مونة رمضانية يمكن ان تحضريها قبل قدوم شهر رمضان المبارك و تساعدك في الاجابة على سؤال ماذا اطبخ في رمضان ؟ .

في البداية طريقة عجينة العشر دقائق لانها ستلزمك في رمضان :

طريقة عمل الفتوش الرمضاني

الفتوش الرمضاني طبق سوري بامتياز يجمع الخيار والبندورة والخس والبقدونس والبقلة والنعنع و خضروات اخرى ويضاف اليها الخبز المحمص او المقلي ليتحول الى طبق منعش ويرتبط هذا الطبق في سوريا بشهر رمضان المبارك

مدة التحضير: 15 دقائق

مدة الطبخ: 5 دقائق

الوقت الاجمالي: 20 دقائق

عدد الأشخاص: 4

المقادير

• كوب واحد من أوراق النعناع (مفروم)

• كوب من البقدونس (المفروم)

• 4 حبات فجل (مقطع)

• 4 حبات خيار (مقشر)

• حبة فلفل أحمر (مفرومة)

• ربع كوب عصير ليمون

• 4 حبات طماطم (مقطعة)

• 3 أكواب خبز عربي (مقطع إلى مربعات صغيرة)

• 3 ملاعق طعام من السماق (التوابل)

• ملعقة صغيرة من الملح

• ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

• فصوص ثوم مدقوق عدد 2

• نصف كوب زيت الزيتون

• ربع كوب بذور الرمان للزينة (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

تغسل الخضار كاملةً وتقطع إلى قطع صغيرة. تخلص الخضار معاً في طبق كبير. يمزج عصير الليمون مع زيت الزيتون والثوم، وتضاف هذه الصلصة إلى الخضار وتحرك جيداً. يتم قلي الخبز العربي قليلاً على نار هادئة حتى يصبح مقرمشاً. يرفع عن النار ويترك جانباً إلى أن يبرد. يضاف كوب من الخبز المقلي إلى الخضار ويمزج جيداً. لتقديم هذا الطبق، يضاف كوبين من الخبز المقلي على أعلى الطبق وتضاف بذور الرمان لتزيينه.

انواع الكبة السورية بالصور

الكبة السورية و الكبة الحلبية والعراقية كثيرة ولكن هذه الاكلة السورية الرائعة والتي تعتبر جزء اصيل من المطبخ الشامي ، لها ما يزيد عن العشرين نوع ، وهناك بعض انواع الكبة التي لا يعرفها البعض ، وهنا نتحدث فقط عن الكبة الشامية اما اذا فتحنا الباب للكبة العراقية فهناك العديد من الانواع ايضا ولكن الكبة العراقة مشهورة في العراق فقط اما الكبة الشامية فاخذت ولكن من اكثر الانواع شيوعا هذه الانواع التي قمنا باختيارها ويكفي عزيزتي ان تضغطي على الصورة للحصول على كل وصفة :

انواع الكبة الشامية :

الكبة المشوية

الكبة الصاجية

الكبة النية

الكبة الحدة

الكبة المقلية

كبة الخضار

الكبة النبياتية

الكبة المبرومة

كبة لبنية

كبة سماقية

طريقة عمل يلنجي ورق العنب بزيت الزيتون

هي اكلة شامية بحتة تحضر في المناسبات والعزومات واجتماع العائلات وهي تختلف عن اكلة اليبرق الشامية فهذه تطبخ بزيت الزيتون البلدي وتحشى بالارز مع الخضار انما اليبرق يحشى بالارز واللحمة ويمكن عمل يلنجي الباذنجان وطريقته كورق العنب من حيث الحشوة وطريقة الطبخ يتشابهان واكلة اليلنجي تقدم باردة وعند البعض تعتبر طبق مقبلات لكنها تحتاج الى وقت باللف والحشي والطبخ وتستحق فعلا لأنها لذيذة.

مقادير يلنجي ورق العنب:

نصف كيلو ورق عنب

كاسة رز مصري

جرزتين بقدونس كبار

بصل عدد ٣ صغار

جرزة نعنع صغيرة

اربع بندورات كبار

ملح / وبهار

كاسة ليمون وممكن التقليل

كاسة زيت زيتون

ربع ملعقة صغيرة سكر (لإظهار طعم الليمون)

بطاطا

طريقة الحشو:

١-يفرم البصل فرم ناعم ويخلط مع الملح والفلفل

٢- تقطع البندورة بعد إزالة قشرتها إلا فرم ناعم

٣-يفرم النعنع والبقدونس ويغسل و يضاف للحشوة

٤-يضاف الزيت والليمون للخلطة لمدة ساعة يبقى منقوع بالحشوة

٥-تصفى الحشوة بمصفاة و تأخذ المرقة لإضافتها حين الطبخ.

طريقة تحضير يلنجي ورق العنب:

١-نغسل الورق عنب جيدا بعد إزالة العروق القاسية من اسفل ورقة العنب

٢- نغلي ماء في وعاء ونضع الورق ونرفعه بسرعة من النار

٣- يصفى ورق العنب وذلك بوضعه بمصفاة حتى نزيل الماء ويسهل لفه

٤- نضع ورقة العنب بحيث تكون العروق مواجهة لنا و السطح الأملس من الأسفل

٥-تحشى ورقة العنب بمقدار ملعقة طعام صغيرة بالحشوة المجهزة مسبقا

٦- نقطع البطاطا إلا حلقات و نرصها باسفل الطنجرة و نصف فوقهم الورق العنب ( نترك اخر جزء من الورقة للاسفل لكي لاتفتح اثناء الطبخ)

٧-نضع فوق ورق العنب بعد الانتهاء من رصها شيء ثقيل ( صحن او قرص فخار)

نضيف مرقة الحشو فوق الورق عنب و نزيد ماء حتى نغمرهم ثم نضيف السكر

ويجب إعادة ضبط معاير الملح حسب الرغبة.

٨-توضع على الفرن تحت درجة حرارة عالية و عند بدء الغليان تخفض درجة الحرارة للأخر ،ممكن ان يأخذ استواء ورق العنب من ساعة إلى أحيانا تلات ساعات على نار هادئة حسب نوع ورق العنب .

٩-عند الاستواء نزيل المرقة من ورق العنب ثم تقلب الطنجرة على صحن التقديم ،فتصبح حلقات البطاطا على الوش

طريقة عمل ورق العنب او اليبرق الاصلي

اليبرق او محشي ورق عنب من اطيب الاكلات ان يعود زوجك الى المنزل وقد اعددت له طبق من ورق العنب والمحاشي بعد يوم طويل فذلك سيكون مفاجئة رائعة بالنسبة له ، ورق العنب الملفوف بطريقة متقنة باوراق العنب اليانعة والمحشو بخلطة من الارز المتبل بطريقة احترافية وكمية سخية من العصاعيص واللحم والعظام وفق الطريقة التالية

مقادير اليبرق :

كيلو لحم مع العظم أو شرحات

نصف كيلو لحم مفروم ناعم

شريحة من الدهن

2كيلو ورق عنب

3 اكواب ارز قصير الحبة مغسول ومنقوع نصف ساعة

ملح وفلفل وعصفر

عصير ليمون

3 رؤوس ثوم كاملة

طريقة تحضير :

الحشوة :

نفرم اللحم مع الدهن ونخلطه مع الارز والملح والفلفل والعصفر

نسخن قدر فيه ماء ونغسل اوراق العنب جيدا ثم نغليها في الماء لتصبح طرية وسهلة اللف

نتركها تبرد قليلا ثم نبدأ بحشوها ولفها

نصف شرحات اللحم في القدر ثم نضع رؤوس الثوم

نضيف الملح والفلفل وعصير الليمون حسب الرغبة فوق الشرحات

نصف فوقهم ورق العنب ونضع ثقل (إما حجر فخار أو أي شيئ ثقيل للحفاظ على شكل اليبرق) ونملأ القدر بالماء

نتركه على نار قوية ليغلي ثم نهدئ النار مدة ساعتين او اكثر حسب الاستواء ويقدم

اضافات :

يمكنك ان تضيفي شرحات لحم اسفل قدر الطهو وشرحات من لية الخاروف

يمكنك ان تضيفي قطع البطاطا اسفل القدر

بامكانك ان تضيفي لحم بعضمعه او عصاعيص

يمكنك ان تضيفي فوارغ الخروف المحشية بالارز لانها ستضفي طعم رائع ودسم

طريقة عمل حراق اصبعو على الطريقة السورية

حراق اصبعو طبق مشهور جدا في مدينة دمشق في سوريا يصنع من العجين والعدس لكن لتوفير الوقت اصبحوا يستخدمون قطع المعكرونة الشهية حيث تجتمع النساء لطبخها وسكبها لبعض كأكلة رئيسية لذيذة تتميز في طعم الثوم والكزبرة والخبز المقلي..إليكم الطريقة بالتفصيل.

مقادير حراق اصبعو

كيس معكرونة شكل فيونكا

منقوع تمر هندي

ربع كاسة طحين

عدس اخضر حبة صغيرة

دبس رمان

ملح

رشة فلفل

بصل شرائح مقلي لون دهبي

كزبرة وثوم مقلي

طريقة حراق اصبعو

1-نسلق العدس والمعكرونة كلعلى حدة

2-نصفي المعكرونة ونضيفها فوق العدس ونضيف الماء اذا نقصت

3-نضيف منقوع التمر هندي والبصل المقلي والملح والفلفل

4-نحرك جيدا ونضيف الطحين ونصف كمية الكزبرة والتوم

5-اخيرا نضيف دبس الرمان

6-نتركها قليلا على النار ثم نسكبها ونزينها بالبصل والكزبرة والثوم والخبز المقلي

مقلوبة الرز بالباتنجان بالصور

مقلوبة الرز في سوريا من أطيب الاكلات و الرمضانية وصفة اساسية عند سيدات البيت ، وتسطيعين تحضيرها مع اللحم او الفروج مع الباذنجان أو الفطر أو القرنبيط ، وتضاف اليها البطاطا ، والبعض يضيف لها الطماطم فيما لا يفضل البعض الاخر ذل .

مقادير مقلوبة الرز

– 225 غرام لحمة أو” لحمة غنم أوبقر مقطعة أو دجاج “

– 225 غرام لحمة غنم ناعمة

– 450 غرام باذنجان

– 2 كوب أرز

– زيت للقلي

-1/2-1 كوب من المكسرات” لوز، صنوبر….الخ”

– التوابل للحم (القرنفل وجوزة الطيب و2 ورق غار )

– 1 ملعقة كبيرة سمن أو زيت الكانولا

– ملح وفلفل حسب الحاجة

طريقة التحضير

1. ضعي 4 أكواب ماء مع قطع اللحم في وعاء لبضع دقائق، وازيلي الزبد” الوجه عن اللحمة عند الغليان”.

وبعدها أضيفي للحمة البهارات والملح واتركيه ليغلو من 2-3 ساعات.

2. في هذه الأثناء، قشري الباذنجان وقطعيه ل 1،26سم” ورشيه عليه الملح، واتركيه لنصف ساعة ليعرق

غسليه وجففيه جيداً ،ثم بعد ذلك إقليه بزيت القلي ليصبح لونه ذهبياً، واستخدمي المناديل الورقية لامتصاص الزيت واذا كنتي تستخدمين القرنبيط تحتاجي تجفيفه جيداً قبل القلي.

3. ضعي 2 كوب ماء واضيفيهم للأرز اتركيه 5 دقائق ومن ثم غسليه بالماء البارد للتخلص من النشاء.

وفي وعاء كبير رتبي قطع اللحمة والباذنجان والأرز وشكلي منهم طبقات فوق بعضهم، ثم اتركيهم تحت نار منخفضة جدا لمدة 25 دقيقة.

4.في هذه الأثناء،قلي اللحمة الناعمة وتبليها بالملح والفلفل.

و قلي المكسرات بالسمن او زيت الكانولا حتى يصبح لونها ذهبي

5. عندما تصبح المقلوبة جاهزة إقلبي الطبق رأساً على عقب في وعاء كبير.

ويتاح لك طبقات من الأرز والباذنجان واللحمة، وزيني وجهها بالمكسرات واللحمة المسوية

قدمي المقلوبة ساخنة مع السلظة العربية ، وسلطة الخيار باللبن أو عيران الزبادي.

الاوزي من الأكلات الفاخرة التي تشتهر بها سورية وهي ذات أصل تركي وهي عبارة عن رقائق هشّة تُملأ بالرز واللحم والمكسرات وتشوى في الفرن ، و تتميز الأوزي بشكلها الشهي الذي يخبرك عن طعمها قبل أن تتذوقها تقدم الأوزي في المناسبات والأعراس و تعتبر من الأطباق الراقية غالية الثمن .

مكونات الاوزي :

الكمية تكفي لصنع ٥ حبات

٣ كوب رز مصري قصير الحبة

كوبين بزاليا مسلوقة.

٢٥٠غ لحم مفروم.

٢٠٠ غ مكسرات مشكلة محمصة.

ملعقتين سمن بقري .

فستق حلبي مبروش ناعماً.

٢ ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

٦ أكواب ماء ساخن .

خطوات تحضير الاوزي :

أولأ : الحشوة

•نغسل الرز جيداً.

•نذوب السمن في قدر الطبخ ونضيف الرز ونقلبه قليلاً.

•نضيف الماء والملح والفلفل .

• نضيف نصف كمية البزاليا الى الرز .

•نضيف نصف كمية المكسرات الى الرز ايضاً.

•عندما يغلي الرز نتركه على نار هادئة حتى ينضج ويتبخر الماء.

•وفي المقلاة نضع القليل من الزيت ونشوح اللحم والبزاليا المتبقية مع رشة ملح وفلفل.

وبذلك تصبح الحشوة جاهزة.

ثانياً: اعداد حبات الأوزي

•نحضر زبدية بحجم قبضة اليد

•نفرد قطعة الرقائق في الزبدية.

•نضع ملعقة من اللحم والبزاليا و بعض المكسرات ثم نملأ الزبدية بالرز.

• نطوي أطراف قطعة الرقائق الى الداخل .

•نقلب الزبدية فنحصل على حبة اوزي على شكل نصف كرة .

•نعيد الكرة حتى تنفذ الكمية.

• نَصف حبات الأوزي في صينية الفرن وندهن وجه كل حبة بالسمن ونرش عليها بعض من الفستق الحلبي المبروش .

• ندخلها الى الفرن بدرجة حرارة ١٥٠ لمدة ١٠ دقائق أو حتى تكتسب لونأ ذهبيأً.

• تقدم الأوزي مع صلصة اللبن والخيار .

خلية النحل من اشهر انواع المعجنات التي تعشقها ست البيت في كل ايام السنة وخاصة في شهر رمضان المبارك حيث تعتبر من اكلات رمضان المشهورة ، وتعتبر خلية النحل اختراع عربي على الاقل لجهة الاسم الذي ياتي من شكلها المكون من كرات العجين التي ترص الى جوار بعضها البعض في الصينية لتبدو بشكل خلية النحل الحقيقة ، وتتعدد انواع حشوات خلية النحل ، فهناك حشوات الجبن بانواعه والزعتر والسبانخ ، ولا يقتصر ذلك على الحشوات المالحة فيمكن استخدام حشوات حلوة مثل الشوكولا والسكر واللوز ، وسنعرض لكم في هذا الموضوع مجموعة من انواع خلية النحل بالصور المشهورة والهشة .

متبل الباذنجان او البيتنجان كما يسميه السوريو ن بلهجتهم هذا الطبق السهل يقدم كطبق مقبلات جانبي مع أطباق اللحوم و الاكلات الصيفية ويكتسب هذا المتبل المكون من الباذنجان هذه الشهرة والمكانة المميزة خاصة وان رائحة الباذنجان المشوي تثير الشهية ، وعندما يضاف اليه الثوم وبعض المقادير الاخرى يصبح لا يقاوم .

مقادير متبل الباذنجان

– 1 باذنجانة كبيرة ( بمقدار كيلو)

– ربع كوب طحينة

– 3/4 كوب زبادي

– 3 فصوص ثوم مهروس

– 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

– 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

– ملح حسب الحاجة

طريقة تحضير متبل الباذنجان

1. قومي بشوي الباذنجان، حتى ينضج جيداً ويصبح طريّ جداً .

2. عندما تنتهي من شويّ الباذنجان، اتركيه ليبرد أو احفظيه في الثلاجة في أكياس صغيرة .

– عندما تحتاجين للباذنجان المشوي أخرجي كيس من الثلاجة وافرغي الماء الزائد بالمصفاة.

3. في وعاء الخلط ضعي كل المكونات فيه ماعدا زيت الزيتون.

4. قطعي الباذنجان أو اهرسيه.

وأضيفيه للمزيج وحركيهم.

5. اسكبي الخليط في وعاء التقديم ورشي عليه رذاذ من زيت الزيتون.

6. يفضل هذا النوع من المتبل أن يكون بارداً فعليكِ وضعه في الثلاجة لمدة 10-15 دقيقة قبل التقديم.