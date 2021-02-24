تراند اليوم : اكلات رمضان 2018 ... اكلات رمضانية جديدة ولذيذة وشهية جدا 2018

اكلات رمضان 2018 هناك الكثير من الأكلات والأطباق الشرقية المتنوعة، والتي يعتمد بعضها على اللحوم الحمراء، والبعض يدخل في تحضيره اللحوم البيضاء كالدجاج مثلا، فيما تدخل الاسماء والثمار البحرية في تحضير أصناف معينة من الطعام حسب الرغبة.

قد تقع ربة البيت في حيرة من أمرها لرغبتها في تحضير طبق مميز ولذيذ، ويفضله أفراد الأسرة، وفي ذات الوقت لا يستغرق الكثير من الوقت لتحضيره، ففي شهر رمضان تزداد المتطلبات ويضيق الوقت فتنشغل الام بالعبادة وقراءة القرآن تارة، و تارة أخرى تنشغل في تحضير الاطباق الرئيسية، وتارة أخرى تنشغل في تجهيز نوع من الحلويات والعصير، هنا في هذا مجلتك اعددنا لك سيدتي أشهى اكلات رمضان 2018.

اكلات رمضان 2018

يمتاز شهر رمضان بتنوع أكلاته وحلويات، فهو المعروف عنه شهر الخير والبركة، والآن سنقدم لكم طبق البطاطس باللحمة المفرومة.

مقادير عمل البطاطس باللحمة المفرومة

‏نصف كغم ‏لحمة‏ ‏مفرومة

2 ‏بصلة‏ ‏كبيرة‏ ‏مبشورة‏ ‏

2 ‏جزر‏ ‏مبشورة

كرفس‏ ‏مفروم

‏3 ‏ملعقة‏ ‏كبيرة‏ ‏زيت‏ ‏زيتون‏

ملعقة‏ ‏صغيرة‏ ‏زعتر

ملح‏ ‏وفلفل‏ ‏اسود

ملعقة‏ ‏كبيرة‏ ‏دقيق

‏2 ‏ملعقة‏ ‏كبيرة‏ ‏صلصة‏ ‏طماطم

1 كغم ‏بطاطس

‏50 ‏جرام‏ ‏زبدة

‏3 ‏ملاعق‏ ‏كبيرة‏ ‏لبن‏ ‏كامل‏ ‏الدسم‏ ‏

‏2 ‏بصلة‏ ‏مبشورة

جبنة‏ ‏موزاريلا

طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة

‏نسخن‏ ‏زيت‏ ‏الزيتون‏ ‏في‏ ‏مقلاة‏ ‏كبيرة‏ ‏ونضيف إليه‏ ‏البصل‏ ‏والجزر‏ ‏والكرفس‏ ‏والزعتر‏ ‏والملح‏ والفلفل‏ ‏ونقلب‏ ‏الخليط‏ ‏علي‏ ‏نار‏ ‏هادئة‏. ‏ثم‏ ‏نضيف ‏اللحمة‏ ‏المفرومة‏ ‏ونقلب‏ ‏ونترك‏ها ‏حوالي 20 ‏دقيقة‏ ‏حتي‏ ‏ينضج جيدا، ‏ثم‏ نضيف‏ ‏الدقيق‏ ‏وصلصة‏ ‏الطماطم‏ ‏ونقلب‏ ‏علي‏ ‏النار‏ ‏حتي‏ ‏يزداد‏ سمكها‏ ‏ثم‏ ‏نوزع‏ها ‏في‏ ‏طواجن‏ ‏صغيرة‏.‏ ‏نقشر‏ ‏البطاطس‏ ‏ونقطع‏ها ‏قطع‏ ‏صغيرة‏ ‏ونضعها‏ ‏في‏ ‏حلة‏ ‏بها‏ ‏ماء‏ ‏مغلي‏ ‏مضافا‏ ‏إليه‏ ‏قليل‏ ‏من ‏الملح‏ ‏ونتركها‏ ‏لمدة‏ 15 ‏دقيقة‏ ‏ثم‏ نصفيها جيدا‏ ‏ونضيف‏ ‏إليها‏ ‏الزبدة‏ ‏واللبن‏ ‏وقليل‏ ‏من‏ ‏البصل‏ ‏المبشور‏.‏ نهرس‏ ‏الخليط‏ ‏ونغطي‏ ‏به‏ ‏السطح‏ ‏الخارجي‏ ‏للطواجن‏ ‏ونضيف‏ ‏إليها‏ ‏الجبنة‏ ‏الموزاريلا،‏ ثم‏ ‏نضع‏ها ‏داخل‏ ‏الفرن‏ ‏لمدة‏ 25 ‏دقيقة‏ ‏حتي‏ ‏يصبح‏ ‏سطحها‏ ‏ذهبي‏ ‏اللون‏.

اكلات جديدة وسهلة وغير مكلفة

نقدم لكم اليوم أكلة جميلة وسهلة من أجل شهر رمضان المبارك، والتي تساعدك سيدتي علي إعداد أجمل سفرة خلال شهر رمضان الكريم، والعمل علي إسعاد الزوج، والأبناء، فمن أجمل الأطباق التي يبحث عنها الصائم خلال رمضان المعجنات، والتي تعتبر من أجمل الأطباق التي يبحث عنها الصائم لذلك نقدم لكم اجمل طبق مكرونة بيتزا بالدجاج في رمضان

مقادير عمل مكرونة البيتزا بالدجاج

نقدم لكم مقادير عميل مكرونة البيتزا بالدجاج التي نقدمها لكم من خلال النقاط التالية التي نقدمها لكم اليوم، والتي تساعدك في عمل أجمل طبق من الكرونة بشكل جديد، ولذيذ، من اجل تقديمهم اليوم علي سفرة الأكل خلال شهر رمضان.

400 غرام معكرونة بيني

2 صدر دجاج مقطع

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلة مفروم

2 فص مهروس

250 غرام طماطم مهروسة

ملعقة صغيرة بهارات ايطالية

رشة فلفل اسود

ملح، بحسب الرغبة

2 حبة فليفلة مقطعة-

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 كوب جبن موزاريلا مبشور

2 ملعقة كبرة زيتون مقطع

طريقة عمل مكرونة البيتزا بالدجاج

العمل علي تقديم الطبق اللذيذ يساعد علي تقديم أجمل الأطباق من خلال إتباع الخطوات التي نقدمها اليوم من خلال النقاط التالية من خلال نقاط دقيقة جدا، فلا تنسى ان تتبع الخطوات الجميلة من اجل الحصول علي أجمل طبق لذيذ جدا.

1- نسلق المعكرونة في قدر من الماء المغلي والمملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.

2- نصفي المعكرونة من الماء الساخن ثم نتركها جانباً حتى تبرد.

3- نسخن زيت الزيتون في قدر على النار، نضيف البصل والثوم ثم نقلب حتى تذبل المكونات.

4- نضيف الدجاج،الفليفلة والطماطم المهروسة ثم نرش البهارات الايطالية، الفلفل الاسود والملح.

5- نتركي الخليط على النار حتى يغلي وتنضج المكونات ثم نضيف معجون الطماطم مع التحريك لتتجانس.

6- نحرك خليط الطماطم على النار حتى يغلي من جديد ونحصل على خليط متماسك.

7- نوزع المعكرونة في قعر صينة فرن ثم نوزع خليط الدجاج على الوجه.

8- ننثر الجبن المبشور والزيتون على وجه الصينية ثم ندخلها الى فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى 15 دقيقة حتى يحمر الوجه.

كما شاهدنا أن الوصفات التي قدمناه هي من المعجنات التي يحب أن تكون علي السفرة خلال شهر رمضان، لأنها تجعل العيون تشبع من منظرها، فالعين تأكل قبل الفم في رمضان، وتكون النفس منفتحة في شهر رمضان للصائم، فمن الجميل ان تحتوي السفرة علي أشكار مختلفة من المعجنات الخفيفة علي المعدة، فلا تنسي الإكثار من الشروبة والخضار علي السفرة حتى تكون ملين للمعدة، ولا تصاب بالإمساك.