تراند اليوم : فنانة لبنانية شهيرة تتضامن معها غزة في مهرجان كان

دبي - الخليج 365

انتهزت الممثلة اللبنانية منال عيسى مشاركتها في مهرجان "كان السينمائي" الذي يعد أهمال احتفال سينمائي عالمي ، وأظهرت تضامنها ومآزرتها لفلسطين واحتجاجها على المجزرة الاسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين بغزة وتزامنها مع احتفال نقل السفارة الامريكية للقدس.

ورفعت الممثلة اللبنانية منال عيسى لافتة كتب عليها "أوقفوا الاعتداء على غزة" باللغة الإنجليزية بينما كانت تسير على السجادة الحمراء قبل العرض الأول للفيلم في الدورة الـ 71 من مهرجان كان السينمائي الذي يعقد في فرنسا.

ويجري المهرجان السينمائي السنوي في مدينة "كان" الفرنسية منذ الـ 8 ويستمر حتى الـ19 من شهر مايو الحالي.

وكان 62 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب نحو 2780 آخرين بعدما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بشكل مباشر، على آلاف المتظاهرين قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدًا بقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإحياءً للذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني.