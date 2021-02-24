تراند اليوم : مواعيد مسلسلات رمضان 2018 + مسلسلات رمضان 2018 + مواعيد مسلسلات رمضان 2018 mbc مصر و DMC و ON E و ON DRAMA و CBC و الحياة الحمرا

في التقرير التالي ننشر جدول مواعيد مسلسلات رمضان على عدد من القنوات الفضائية، مع دقات منتصف أول يوم في شهر رمضان، بدأ السباق الحي الذي تشهده الفضائيات، من خلال عرض الأعمال الدرامية وبرامج المقالب والبرامج الكوميديا والبرامج الدينية، وغيرها من الأعمال.

تعرض على مختلف القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الجاري 2018، عدد كبير من المسلسلات التي حظت على إعجاب عدد كبير من المتابعين في الأسبوع الأول من رمضان، فمع بدء رمضان يشتد الصراع الدرامي بين المسلسلات للحصول على أعلى نسبة مشاهدة خلال الموسم.

ووفقاً للإحصائيات المبدئية فقد حظى مسلسل “نسر الصعيد” للفنان محمد رمضان على أعلى نسبة مشاهدة حتى الآن، تلاه مسلسل “عوالم خفية” للفنان عادل أمام والمذاع على mbc مصر، مع استمرار المنافسة بين عدد من المسلسلات الأخرى من بينهم "ضد مجهول" لـ غادة عبد الرازق، ومسلسل "بني يوسف" لـ "يسرا".

وحظى على نسبة مشاهدة عالية أيضاً حتى الآن، مسلسل "اهو ده اللي صار"، ومسلسل "منطقة محرمة"، مسلسل "اكاسيا" لظافر عابدين.

أما البرامج، فكما هو الحال كل عام تربع برنامج “رامز تحت الثلج” على قائمة أكثر البرامج مشاهدة، وتلاه برنامج المنطاد والعديد من برامج الطبخ.

مسلسلات رمضان على إم بي سي مصر

1- مسلسل أيوب

بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد لطفي وميريهان حسين

تأليف محمد سيد بشير

إخراج أحمد صالح

قصة شاب يبحث عن عمل شريف ويصبح موظف بنك، ولكن يتم تدبير له المشاكل ليدخل السجن

2- مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير

بطولة زينة ونسرين أمين وفتحي عبد الوهاب، ومحمد شاهين وأحمد العوضي

تأليف محمد الصفتي

إخراج زياد الوشاحي

قصته حول فتاة تبحث عن المجد والشهر ويتم تصاعد الأحداث مع منتج شهير

3- مسلسل بركة

بطولة عمرو سعد وهالة صدقي، وأحمد حلاوة، وكمال أبو رية وإسلام جمال

تأليف محمد الشواف

اخراج محمود كريم

قصته شاب يأتي من الصعيد إلى القاهرة للبحث عن الأموال ويصطدم بأصحاب النفوذ

4- مسلسل سك على اخواتك

بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله وسلوى خطاب وصبري فواز، وسهر الصايغ وهنا الزاهد

قصة كريم فهمي

اخراج وائل إحسان

قصته هو شاب يتولى شئون الأسرة بعد وفاة والده

5- مسلسل أفراح إبليس 2

بطولة جمال سليمان وصابرين، محمود عبد المغني ومنة فضالي، وأحمد صفوت، كمال أبو رية ومحمود الجندي

تأليف مجدي صابر

اخراج أحمد خالد أمين

قصته هو توسعات بعد الجزء الأول من المسلسل

6- مسلسل قانون عمر

بطولة حمادة هلال، وايمان العاصي، ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم، وفاطمة ناصر، وفتوح أحمد وإيهاب فهمي ومصطفى أبو سريع

تأليف فداء شندويلي

اخراج أحمد شفيق

7- مسلسل خفة يد

بطولة بيومي فؤاد، وأيتن عامر ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة

تأليف تامر ابراهيم

اخراج معتز التوني

مسلسل أمر واقع علي قناة DMC في رمضان 2018

مسلسل أمر واقع dmc بطولة الفنان كريم فهمي، ونجلاء بدر والفنان نبيل الحلفاوي وريم مصطفي ولطفي لبيب، ومن تأليف محمد رفعت، وإخراج مجدي السميري.

وتدور أحداث المسلسل حول ضابط شرطة يعمل في مكافحة الإرهاب، ويسعي للقبض على مجموعة من الإرهابيين قبل تنفيذ عملية إرهابية.

مسلسل ليالي أوجيني علي قناة DMC في رمضان 2018

وتعرض القناة مسلسل ليالي أوجيني بطولة النجمة أمينة خليل و النجم ظافر العابدين، وإنجي المقدم، وانتصار، مريم الخشت كما تدور أحداث المسلسل حول إحدي الأميرات في الأربعينيات وهي تحاول أن تثبت براءتها من قضية قتل زوجها بمساعدة شقيقه الذي يقع في حبها

مسلسل اختفاء علي قناة DMC في رمضان 2018

مسلسل اختفاء قناة DMC بطولة النجمة نيللي كريم، هشام سليم بسمة، محمد ممدوح، محمد علاء، رانيا منصور، إسماعيل شرف ، المسلسل من تأليف أيمن مدحت ومن إخراج أحمد مدحت

وتدور أحداث المسلسل حول دكتورة جامعية تعيش بروسيا برفقة وزوجها الذي يختفي دون أي مقدمات ثم تبدأ تبحث عنه وتتفاجأ بأمور غير متوقعة على الإطلاق

خريطة مسلسلات قناة on e

مسلسل أبو عمر المصري بطولة احمد عز

مسلسل رحيم بطولة ياسر جلال

مسلسل رسايل بطولة مي عز الدين

فوق السحاب بطولة هاني سلامة

اهو ده اللى صار بطولة روبي

لديك أقوال أخرى بطولة يسرا

خريطة مسلسلات قناة النهار

أعلنت قناة "النهار" الفضائية عن خريطتها البرامجية لرمضان 2018، إذ تعرض 6 مسلسلات تليفزيونية تتنوع ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والتاريخية، إضافة إلى 7 برامج.

وقال علاء الكحكي في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس 10 مايو، إن المسلسلات التي سيتم عرضها هي "عزمي وأشجان"، بطولة إيمي سمير غانم، وحسن الرداد، و"لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، و"مليكة" بطولة دينا الشربيني، و"واكلينها والعة" بطولة مي سليم، وست كوم"30 ليلة وليلة"، بطولة سعد الصغير، والمسلسل التاريخي "هارون الرشيد"، بطولة قصي خولي، وعابد فهد.

ومن برامج قناة النهار في رمضان 2018 "لقمة هنية" تقديم الشيف علاء الشربينى، و"اسأل مع دعاء" تقديم دعاء فاروق، و"بكرة أحلى" تقديم لمياء فهمى و"شارع شريف" تقديم شريف مدكور، و"فكر" تقديم مصطفى حسنى، و"عقارب الشارع" لدعاء صلاح، وبرنامج المقالب "شفط دهون".



مسلسلات قناة الحياة رمضان 2018

مسلسل منطقة محرمة

بطولة خالد النبوي وحنان مطاوع ومحمد دياب، وأمل بشوشة، ومحمد كيلاني

تأليف يوسف حسن يوسف

اخراج محمد بكير

أحداثه هي إعلامي يبحث عن سر إصابة أرض بلعنة معينة، ويحاول فك لغز تلك اللعنة في الأحداث المختلفة

مواعيد مسلسلات رمضان علي ام بي سي مصر mbc masr

مواعيد عفاريت عدلي علام : 7 مساء - 1 صباحا الحصان الاسود : 8 مساء - 2 ص الحالة "ج" : 9 م - 3 ص - 12.30 ظهرا الطوفان :10 م - 4 ص - 4 عصرا العودة : 11 م كفر دلهاب : 12 ص - 5 عصرا كلابش : 6 مساء

مواعيد مسلسلات رمضان علي قناة صدي البلد

عائلة زيزو: 12 صباحا - 7 صباحا هو وهي وهو : 11 مساء - 12 ظهرا الدولي: 4 صباجا - 11 صباحا ورود: 1 صباحا - 8 صباحا - 8 مساء طاقة القدر : 2 صباحا - 9 صباحا مسلسل وضع أمني : 3 صباحا - 6 صباحا - 6 مساء

مواعيد مسلسلات رمضان علي قناة mbc مصر 2

الزيبق : 11 م - 5 عصرا رمضان كريم : 12 ص - 8 م اللهم اني صائم : 1 ص - 9 م الضاهر : 7 م - 2 ص - 1.30 ظهرا مسلسل نقطة ومن أول السطر : 10 مساء- 3 ص

مواعيد مسلسل عفاريت عدلي علام - مواعيد مسلسل عادل امام 2018

مواعيد مسلسل عادل امام في رمضان 2018 مسلسل عفاريت عدلي علام يأتي بطولة الفنان عادل امام ، تدور احداث المسلسلوالعمل من تأيف يوسف معاطي، وإخراج رامي أمام، يشارك الفنان عادل أمام بطولة المسلسل هالة صدقي، غادة عادل، بيومي فؤاد، مي عمر، كمال أبو رية. في رمضان 2018

مواعيد مسلسل فوبيا 2018

الفنان خالد الصاوي رمضان 2018 السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل "فوبيا"، من تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر، ويشارك في البطولة آيتن عامر، وأحمد صفوت، ووليد فواز، ومى القاضي، وميرهان حسين، ومحسن منصور، وأحمد فؤاد سليم ولطفي لبيب، وهبة عبد العزيز، وسميرة صدقي. في رمضان 2018 خالد الصاوي

مواعيد مسلسل الحالة "ج" الحالة جيم

تدور أحداث المسلسل من خلال ضابط شرطة يدخل في علاقة خاصة مع إحدى سيدات الأعمال. بطولة حورية فرغلي يأتي في رمضان 2018

مواعيد مسلسل الطوفان احمد زاهر

بدأ الفنان أحمد زاهر في رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الطوفان"، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية،

مواعيد مسلسل الخروج

يعرض مسلسل الخروج علي قناة النهار علي رمضان 2018 المسلسل بطولة كندة علوش - إنجي ابو زيد - مسلسل درامي يعرض في رمضان علي قناة النهار.

مواعيد مسلسل العودة رمضان 2018

مسلسل العودة بطولة محمد رجب مسلسل محمد رجب رمضان 2018 يأتينا علي قناة ام بي سي مصر وتدور أحداث المسلسل حول أسرة مصرية مكونة من خمسة إخوة، كل منهم يتعرض لصراع حاد في حياته.

مواعيد كفر دلهاب - مسلسل يوسف الشريف رمضان 2018

يوسف الشريف في الماراثون الرمضاني المُقبل بمسلسل "كفر دلهاب" من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال، وتشاركه البطولة الفنانة روجينا، محمد رياض.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة داخل إحدي القري التي يعتمد أهلها علي أعمال السحر في حياتهم.

مواعيد مسلسل كلابش

فيلم الفنان أمير كرارة بطولة رمضان 2018 و يكون في دور ظابط شرطة يقع في مأزق كبير ياتي علي قناة اون تي في في رمضان

مواعيد مسلسل عائلة زيزو

الفنان أشرف عبد الباقي رمضان 2018 بمسلسل "عائلة زيزو"، من تأليف محمد النبوي وعلاء حسن

والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل اليومية التي تواجهها الأسر المصرية.

مواعيد مسلسل ريح المدام

يدخل الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل "ريح المدام".

ويشارك فهمي وحسني مسلسل ابو حفيظة مع مي رمضان بطولة المسلسل في رمضان 2018 مواعيد مسلسل احمد فهمي في رمضان

مواعيد مسلسل الدولي

تدور الأحداث حول سائق نقل يتنقل بين عدد من الدول العربية، منها دبي وليبيا ومصر.

بطولة الفنان باسم سمرة في رمضان 2018

مواعيد مسلسل ورود

بطولة الفنانين تامر حسني وياسمين عبد العزيز يشارك في مواعيد مسلسل ورود مواعيد مسلسل تامر حسني رمضان 2018

مواعيد مسلسل طاقة القدر

مواعيد مسلسل طاقة القدر مسلسل حمادة هلال علي رمضان 2018

مواعيد مسلسل وضع أمني

مواعيد مسلسل عمرو سعد 2018 في رمضان هو مسلسل من نفس شركة انتاج مسلسل يونس ولد فضة يأتي علي ام بي سي مصر 2018 في رمضان

مواعيد مسلسل الزيبق

مواعيد مسلسل كريم عبد العزيز علي قناة اون تي في .. مسلسل الزيبق بطولة كريم عبد العزيز في رمضان 2018 ، ينتمي لنوعية الدراما الجاسوسية، والعمل قصة حية مأخوذة من ملف المخابرات المصرية و بطولة شريف منير الذي يجسد دور ظابط مخابرات

مواعيد الضاهر

الفنان محمد فؤاد 2018 بمسلسله "الضاهر" في السباقا لرمضاني المُقبل، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الجاسوسية من واقع ملفات المخابرات المصرية، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

مواعيد مسلسل نقطة ومن أول السطر

مسلسل عمرو يوسف في رمضان 2018 حيث يجسد شخصية طبيب تجميل في اطار كوميدي يأتينا في رمضان 2018

مواعيد مسلسل الحصان الأسود

مسلسل احمد السقا 2018 في رمضان مع محمد فراج، ياسمين صبرى، ميرنا نور الدين يأتينا علي قناة أو تي في 2018 في رمضان

مواعيد مسلسل اللهم أني صائم

مسلسل يعرض علي اون تي في في رمضان 2018 مسلسل مصطفي شعبان في رمضان بطولة الفنانة ريم مصطفى والفنانة ماجدة زكي والفنانة وفاء صادق.

مواعيد مسلسل الحلال

بطولة فنانة سمية الخشاب السباق الرمضاني بمسلسل الحلال 2018 مع سمية البطولة بيومى فؤاد ودينا فؤاد ويسرا اللوزى

مواعيد مسلسل نوح

بطولة حسن الرداد وزوجته إيمى سمير غانم يأتينا علي قناة الحياة في رمضان 2018 مسلسل حسن الرداد في رمضان

مواعيد مسلسل لمعي القط

بطولة الفنان محمد عادل أمام في رمضان 2018

مواعيد مسلسل أرض جو

تخوض النجمة غادة عبد الرازق الماراثون الرمضاني المُقبل بمسلسل أرض جو في رمضان 2018 ، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد جمعة.

مواعيد مسلسل لأعلى سعر

بعيدا عن الاكتئاب والأمراض النفسية، تخوض الفنانة نيللي كريم الماراثوني الرمضاني المقبل بمسلسل "لأعلى سعر" في رمضان 2018

مواعيد مسلسل طاقة نور

مسلسل بطولة هاني سلامة في رمضان

مواعيد مسلسل رسائل - مسلسل مي عز الدين في رمضان

يعرض علي قناة النهار مسلسل مي عز الدين في رمضان 2018 مسلسل رسائل مواعيد مسلسل رسائل

مواعيد مسلسل بين عالمين

مواعيد مسلسل طارق لطفي رمضان 2018 المسلسل مسلسل بين عالمين يناقش قضية "الاختيار" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يرصد العديد من القضايا الهامة التي تشغل المجتمع .

مواعيد مسلسل واحة الغروب

بطولة منة شلبي أحداث العمل فى بدايات القرن الماضى حول ضابط مصرى يتم نقله إلى واحة سيوة؛ بعد أن اتهم بممارسته لبعض الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغانى، فيتوجه إلى هناك مصطحبا معه زوجته الأجنبية الشغوفة بالآثار المصرية، حيث يبدآن تجربة جديدة مع أناس جدد يمزج فيها الماضى بالحاضر، والشرق بالغرب على المستويين الإنسانى والحضارى. يعرض المسلسل علي قناة النهار تي في علي رمضان 2018

مواعيد مسلسل خلصانة بشياكة

بطولة أحمد مكي بعد غياب عن الساحة الفنية يأتي أحمد مكي في رمضان 2018 بمسلسل خلصانة بشياكة و إليكم مواعيد مسلسل خلصانة بشياكة بطولة الفنان أحمد مكي ويشاركه في البطولة دينا الشربيني، شيكو، هشام ماجد، وتناقش الأحداث العلاقة بين الرجل والمرأة فى حلقات منفصلة متصلة من خلال ثلاثة شخصيات يقيمون فى حارة شعبية، ويحاولون التخلص من المشاكل اليومية التى تقابلهم، إلا أنهم يقعون فى مشاكل ومواقف كوميدية عديدة. يأتي في رمضان 2018

مواعيد مسلسل ولاد الطيب مرزوق وإيتو

بطولة الفنان محمد رمضان .. مسلسل محمد رمضان في رمضان 2018 مواعيد مسلسل محمد رمضان .. مسلسل ولاد الطيب مرزوق و إيتو ويعقد حالياً الفنان محمد رمضان والمخرج طارق رفعت والمؤلف عمرو محمود ياسين جلسات عمل مكثفة للوقوف عل الشكل النهائى والأخير للعمل حيث حققت أعماله الدرامية مثل “أبن حلال”، و”الأسطورة” نجاحاً جماهيرياً واسعاً خلال الموسمين الماضيين.

مواعيد مسلسل رمضان كريم

المسلسل بطولة الفنانة نجلاء بدر يعرض علي قناة mbc مع المنتج السبكى والسيناريست أحمد عبد الله، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل واختيار باقى الأبطال.

مواعيد مسلسل شيرين 2018

بعد نجاح مسلسلها "طريقي" في رمضان الماضي، تخوض الفنانة شيرين عبد الوهاب في رمضان 2018

مواعيد مسلسل لعبة الصمت

الفنان ياسر جلال اخو رامز جلال يشارك في مسلسل لعبة الصمت في رمضان 2018

مواعيد مسلسل هجرة الصعايدة

مسلسل الفنانة دنيا سمير غانم علي قناة الحياة في شهر رمضان 2018 .. مسلسل الضايعين بطولة دنيا سمير غانم ومجموعة من نجوم الدراما الكوميديا،

مواعيد مسلسل حلاوة الدنيا

تخوض الفنانة هند صبري الماراثون الرمضاني المُقبل بمسلسل "حلاوة الدنيا"، في رمضان 2018 وتدور أحداثه عن المشاكل الحياتية والمجتمعية والمواقف التي نتعرض لها ومن المفروض أن نكتشف منها سر حلاوة الدنيا بدلا من أن نتعامل معها على إنها محنة.



مواعيد مسلسل حتي لا تطفيء الشمس

بطولة الفنان إياد نصار السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل جديد "حتي لا تطفيء الشمس"، في رمضان 2018

مواعيد مسلسل على سلم الخدامين

تخوض الفنانة يسرا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "على سلم الخدامين"، تأليف إياد عبد المجيد، إخراج هاني خليفة، وتشاركها البطولة جميلة عوض، ومحمد ممدوح.

واضطرت الفنانة يسرا، إلى تأجيل جميع ارتباطاتها الفنية خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الصحية الشديدة التي تمر بها والدتها وهو ما تطلب وجودها بجانبها في المستشفى، حيث تم وضعها تحت الملاحظة الدقيقة.

مواعيد مسلسل قصر العشاق

يخوض ميرفت أمين وحسين فهمي ويشارك في بطولته الفنانة بوسي والفنان عزت العلايلي في رمضان

وسلم المؤلف محمد الحناوى الـ 15 حلقة الأولى من المسلسل للمنتج ممدوح شاهين تمهيدا لبدء التصوير خلال الأيام القادمة.

والمسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى كوميدى حول التغيرات التى شهدتها الساحة الاجتماعية خلال العقدين الأخيرين، ويقارن ما بين طريقة الجيل السابق بالحالى.