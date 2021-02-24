تراند اليوم : رسائل رمضان 2018 .. رسائل عن رمضان جديده 1439

رسائل ومسجات نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، رمضان الذي كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه ينتظرونه ويستقبلونه ستة أشهر، ويُودّعونه ستّة أخرى، فكان الحزن والأسى يُسيطر عليهم في حال بدأ رمضان يطوي صفحاته وعزم على الرحيل، وعلى النقيض تمامًا قبل قدوم رمضان، فإنّ الكثير من السعادة والسرور تنتاب الانسان المسلم لأنّ شهر الخير والبركة والعتق من النار، فيه يسعى الانسان المسلم لكسب الأجر والثواب من الله تعالى، والحصول على أعلى الدرجات، وذلك من خلال الإكثار من الأعمال الصالحة والصلاة والإكثار من النوافل والأذكار وقيام الليل وقراءة القرآن، وغير ذلك من أعمال، وهناك الكثير من المظاهر الاحتفالية التي يُحييها الفرد في المجتمع المسلم، وظلّت هذه المظاهر تتطوّر إلى أن دخلت التكنولوجيا إلى عالمنا قد اختلفت المظاهر الاحتفالية في كافة أنحاء العالم الاسلامي أصبحت المسجات والبوستات من أكثر العبارات التي يتمّ استخدامها للتعبير عن الفرح الذي يغمر قلوبهم جرّاء قدوم رمضان، لذا سنوفر لكم هنا بعض المسجات والرسائل، التي تصلح لتكون رسائل ومسجات نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك.

رسائل ومسجات نهنئكم بشهر رمضان المبارك

كان للمسجات نصيب كبير في هذه الأيام، وذلك لأنّ الكلمات التي احتوتها من أجمل الكلمات واكثرها تعبيرًا عن مدى محبّة الانسان المسلم وتوقه لشهر رمضان المبارك، شهر البركة والأجر المُضاعف.

الله يتقبل صيامك وقيامك

ومبارك عليك الشهر

ويعود عليك بصحة وسعادة

وعمر مديد

إن شاء الله

رفع الله قدرك وفرج

همك وبلغك

شهر رمضان الذي احبه

ربك ودمت لمن يحبك

أمانينا تسبق تهانينا

وفرحتنا تسبق ليالينا

ومبارك الشهر عليك وعلينا

أسأل الله أن يعطيك:

أطيب ما في الدنيا..محبة الله

وأحسن ما في الجنة..رؤية الله

وأنفع الكتب..كتاب الله

وأن يجمعك بأبر الخلق..رسول الله،

وأن يبلغك رمضان ويبارك لك فيه

اللهم آمين

اليوم عندنا عيد…بقدومك يا رمضان الخير

صفحة من حياتنا…تبدأمن جديد

اأجمل التهاني

وأحلى الأماني

نزفها بحلول رمضان

لكل من صامة

رفع الله قدرك

وفرج همك

وبلغك شهر رمضان

الذي احبه ربك

ودمت لمن احبك

قبل السحور

حبيت أكون أول شخص يقولك

مبارك عليك الشهر

ارسل حنين وشوق

لاهل الذوق وأسياده

اهنيهم بقرب رمضان

عساهم دوم عواده

في قلبي حطيتك

وبالتهاني خصيتك

وعلى الناس أغليتك

وبقرب دخول رمضان هنيتك

بنسيم الرحمه

وعبير المغفرة

وقبل الزحمة

اقول رمضان مبارك

بريحة العطر والمسك والعود

رمضان علينا وعليكم يعود

شهر الخير والكرم والجود

تهاني لكم من قلب ودود

رسائل رمضان للاصدقاء

الأصدقاء يُشكّلوا جزء هام جدًا من حياة أيّ منا، فهم الرّكن الذي نعتمد عليه في الكثير من الشدائد والمصائب التي من الممكن أن تُلمّ بنا، وهم في السرّاء والضرّاء جنبًا إلى جنب مع بعضهم البعض، لذا سيكون لهم من مسجاتنا ورسائلنا، فاختاروا من بين هذه الرسائل ما هو الأكثر تلبية لحاجاتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الأحبة . . أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك جعله الله شهر خير وبركة وتوفيق للصالحات ومضاعفة للحسنات ورفعة للدرجاتتقبل مناومنكم صالح الاعمال .

رَمَضَـانْ .. جِئْتَ إلَيْـنا تَحْنُو سَمَـاكَ .. عَلَيْنَا أهلْاً .. قَـدِمْـتَ وَ مَرْحَبَاً سُقْـنَا إلَيْـكَ .. حَنينـاً .

اللهم هذا الصاحب عينى لاتراه فبعينك اللهم أرعاه وأجعل الفردوس مثواه .

الـلّـه.. ينَورْ قـُلُوبُكمْ بـالقـُرآنْ.. وَ يجْـمَعْنـي بكٌـمْ فـي ظـِلْ الـرَحمـنْ.. وَ يبَلِغنـا سَوِياً بَرَكَـةْ شَعْبـانْ.. وَ عتْق رَمَضَـانْ.. وَ غٌفْرانْ الكَريـمْ المَنـَّانْ.. وَ أنْ يَجْمَعنـا أنـَا وإنـتْ وَ مَنْ أحَبَنـا فيهْ .. فـِي دارْ الجـِنانْ .

لأنك غير الغير وتستاهل كل خير أرسلك قبل الغير كل عام وإنت بخير .

ليه بقينا زي الأغراب .. خلينا نراجع الأسباب ..رمضان خلاص على الأبواب.. خلنا نعيشه واحنا أحباب .

أيسعدك ربي ياسيد الكل وكل رمضان بالفرحه يطل وتهنئه خاصه لك قبل الكل .

برمضان أهنيك .. ومن أنهار الجنة .. ربى يسقينى ويسقيك ويجعل فيها نصيب ليا وليك .

صور رمضان كريم

باقة من أجمل الصور التي تصلح لتكون صور غلاف للفيس بوك، وصور خلفية لهواتفكم المحمولة، أتينا لكم بها، فهي أجمل ما يُمكن أن يتمّ مشاركته في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك.

كانت هذه أجمل رسائل ومسجات نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وضعناها لكم لتكون مُعبرة عن مدى اشتياقكم وحبكم لشهر رمضان، وحبكم له، وكل عام وأنتم ألف خير، ونأمل أن نكون من عُتقاء هذا الشهر.