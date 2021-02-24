تراند اليوم : مسجات رمضان 2018 .. أجمل مسجات شهر رمضان 2018

مسجات رمضان 2018 مسجات تهنئه برمضان للاصدقاء 2018، تحمِل المسجات أجمل الكلمات والعبارات المهنئة باقتراب شهر رمضان المبارك، كما إن هذه المسجات والرسائل تحتوي على الأدعية الإسلامية التي حرص نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تداولها في شهر رمضان المبارك.

وتحث أيضا على أهمية فعل الأعمال المفروضة علينا كمسلمين والمستحبة منها، مثل الصوم والإكثار من الدعاء وإقامة الليل وتلاوة القران، فكل ذلك بأجره وثوابه عن الله عز وجل، والله يضاعف لمن يشاء، وفي هذا مجلتك سننشر لكم باقة منوعة من أجمل وأحلى مسجات تهنئه برمضان 2018.

اجمل رسائل تهنئه استقبالا برمضان

في الأيام القليلة المقبل يهل علينا شهر الرحمة والمغفرة والتوبة شهر رمضان الكريم، فكل عام وانتم بألف خير وجعلكم الله من عواده، ونهديكم في هذه الفقرة أجمل مسجات تهنئه برمضان 2018.

أتمنى أكون أول مفتون يرسل تهنئة ويقول مبروك الشهر الكريم يا أحلى عيون

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اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا

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يا رمضان هل هلالك..

والكل متشوق وصالك..

.و يبتغي رضا الخالق.

.وينجومن نار خازنها مالك

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من قطع بك أوصله لا تقاطعه خل ربك راضي عنك برضاه

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بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود

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بشعور ملؤه الحب

اجمل التهاني

بحلول شهر رمضان المبارك

كل عام وانت بخير

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قوموا وشوفوا القمر رمضان هل يا بشر بنصوم أحلى شهر نسأل الله اليسر

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الله ينورقلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن ويبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان وأن يجمعنا أنا وإنت ومن أحببنا فيه في دار الجنان

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اللهم بلغنا رمضان

واعنا على الصيام

والقيام وقراءة القرآن

انشره تؤجر

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صباح الحبايب بشعبان

يبلغهم ربي رمضان

تام بلا نقصان …

و يجزيهم اعلى الجنان

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بقلم شاعر وفرشة فنان أسبق الأنس والطير والجان وأطير عالي بسما الأكوان أمر على براري وجبال ووديان وأبارك لكم قرب شهر رمضان

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نفسي أشوفك

تحت

تحت

ظل عرش الرحمن يوم

القيامة .. قول آمين

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عبارات تهنئة بشهر رمضان المبارك

أسأل الله لكم فى شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم فى زيادة وبكل زخة مطر وبعدد من حج واعتمر أدعو الله أن يتقبل صالح العمل.

أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار

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مساء الورد عالحلوين اللي بهاليوم صايمين وعن الشاي والقهوه صابرين وللحين مومتنرفزين وللسانهم ماسكين وفي الخير ساعيين واخر اليوم متقابلين على سفرة الصايمين عساكم دوم عايدين هالشهر ومن الفايزين

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أسأل الله لكم فى شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم فى زيادة وبكل زخة مطر وبعدد من حج واعتمر أدعو الله أن يتقبل صالح العمل

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قلوبنا مدينه فيها أحبة نحتفظ بهم في أعماقنا ولن يتمكن غبار الوقت من إخفاء ملامحهم.. وسنظل نصافحهم بشوق ونحتويهم بحنين.. جميل أن نحبهم في الله الى الأبد.. والأجمل..أن يقترن هذا الحب..بالدعاء

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منا ومنهم.. بارك الله لكم في شعبان وبلغكم شهر رمضان .. بعظيم غفرانك..والعتق من نيرانك.. وسخرلهم الطيبين من خلقك..واشرح صدورهم بذكرك..

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مع قرب رمضان تحلو مناجاة الرحمن تمنيت الدنيا ملك يديك فتذكرت إنها لا تساوي شيئا فدعوت الله ان تكون ( الجنة ) مستقرا لقدميك أنت وأهلك ووالديك وكل من يعز عليك …. كل عام وانتم بخير

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بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر

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يسعدك ربي ياسيد الكل..وكل رمضان بالفرحه يطل..وتهئنه خاصه لك قبل الكل

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أرسل حنين وشوق لأهل الذوق وأسياده أهنيهم بقرب رمضان عساهم دوم عواده

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بقرب رمضان اهديك (سمبوستين)الحرفين الأولين لعدوك والباقي على خدودك

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بلغك الله الشهر وشرف الأمه بالنصر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدى الدهر

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يارب يارحمن يامنان بلغ قارئ الرساله رمضان وأجعله يزهى حسنا وسط الجنان

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كلها أيام وليالي ومنعك عن الأكل يا الغالي المرسل : رمضان

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رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان كريم الذي احبه ربك ودمت لمن يحبك

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اللهم هذا الصاحب عينى لاتراه فبعينك اللهم أرعاه وأجعل الفردوس مثواه

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ودي أوصلك رسالة تسبق الريح أكون فيها صريح و بعدها أستريح أحبك في الله

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ما أروعه الأستغفار يفتح الأقفال ويشرح البال ويكثر المال

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طهر اللة قلبك وازاح اللة همك وغفر اللة ذنبك وكثر اللة احبابك وبارك اللة عملك وفرج اللة قربك واصلح اللة اهلك وسدد اللة رئيك وبارك اللة في يومك وغدك وكل رمضان وانتي بخير

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اروع القلوب قلب يخشى واجمل الكلام ذكر الله وانقى الحب الحب لله

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ربى انى أحبه فيك فاحفظه ألايعصيك واجعل عمله يرضيك واغفر له يوم يأتيك