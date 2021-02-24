تراند اليوم : فيديو: المغربي حمزة لبيض يفوز بلقب "ذا فويس كيدز" في موسمه الثاني

توج برنامج "ذا فويس كيدز" الطفل المغربي حمزة لبيض نجما بعد عشرة أسابيع من المنافسة على لقب أجمل صوت طفل في الموسم الثاني لبرنامج المواهب المخصص للأطفال من سن سبعة أعوام إلى 14 عاما والذي تبثه قنوات (إم. بي. سي) التلفزيونية.

وتفوق لبيض البالغ من العمر عشر سنوات من فريق المطرب العراقي كاظم الساهر على منافسيه السعودي لجي المسرحي (عشر سنوات)، والمصرية أشرقت أحمد (عشر سنوات) بحصوله على أكبر قدر من تصويت الجمهور عبر الرسائل النصية للهواتف المحمولة والاتصالات الهاتفية، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وفي الحلقة الأخيرة التي استمرت حتى منتصف ليل السبت في استديوهات "إم بي سي" في ذوق مصبح شمال العاصمة اللبنانية بيروت، انحسرت المنافسة بين ستة أطفال وصلوا إلى النهائي.

وبجانب اللقب يفوز حمزة بجائزة البرنامج وهي تسجيل أغنية خاصة مع تصوير فيديو كليب ومنحة دراسية بقيمة 200 ألف ريال سعودي وهدايا أخرى. وبعد إعلان النتيجة قدم حمزة "القدود الحلبية" التي اشتهر بها بعد أن حظي باتصال مباشر مع مطربه المفضل السوري صباح فخري.