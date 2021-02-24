تراند اليوم : سما المصري تفاجىء الجمهور بارتدائها النقاب!

القاهرة - وكالات

فاجأت الفنانة سما المصري جمهورها بصورة لها وهي ترتدي النقاب وكتبت تعليقاً عليها: نقاب ليله الجمعه باه وكده عشان نروح نصلي الجمعه في الجامع متنكريين ومحدش يعرفني".

ونالت الصورة العديد من التعليقات السلبية والانتقادات لسما المصرية واتهماها بازدراء الأديان وأكد بعض المعلقين أن النقاب زي إسلامي له قدسيته ولا مجال لاستخدامه في التخفي.

وكانت سما المصري قد اعتادت على إثارة الجدل بصورها والفيديوهات التي تنشرها خصوصاً في الفترة الأخيرة وكذلك تعليقاتها التي يعتبرها الجمهور غير لائقة .

سما قدمت العديد من الأغاني الراقصة التي تعرضت بسببها للعديد من الانتقادات أيضاً بسبب ملابسها الجريئة وبعد نشرها للصورة الأخيرة طالب البعض بمقاطعتها وعدم متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت سما قد هاجمت مؤخراً عدداً من الفنانين منهم غادة عبد الرازق بعد الفيديو الذي انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعرف عنها مهاجمتها لزملائها الفنانين في معظم المناسبات.