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تراند اليوم : نظام نور للنتائج 1439.. نظام نور 1439 لنتائج المرحلة المتوسطة بالسجل المدني ورقم الهوية

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نظام نور للنتائج 1439، كشفت وزارة التربية والتعليم ، عن أتاحت خدمة للطلاب للاستعلام عن جميع نتائج المراحل التعليمية “الابتدائية والمتوسطة والثانوية” للنتائج الشهرية والعام الدراسي الأول، والترم الثاني، وتلك الخدمة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني من هنـــــا.

رابط موقع نور للنتائج 1439

نظام نور هو موقع إلكتروني يتخصص في الاشتراك الإلكتروني للتلاميذ الجدد، في المراحل الدراسية الأولى، والإعلان عن نتائج امتحانات التلاميذ بالمراحل التعليم بالمدرسة المتعددة، التعليم الابتدائي والمتوسط والتعليم الثانوي، فيما عدا الصف الثالث الثانوي.

وهذا عن طريق إدخال معلومات الطالب المخصصة على الموقع، رقم الهوية المخصصة ورقم الدفتر المواطن، لضمان سرية المعلومات وسهولة التعرف على الحصائل، وسنعرض عليكم بالخطوات طريقة التقديم والدخول والتسجيل للتلاميذ لتسهيل التعرف على نتائج اختبارات منتصف العام للعام الدراسي الجاري 1439، وباتباع الطالب للخطوات بأسلوب دقيق يستطيع علم نتائجه بسهولة.

رابط نظام نور 1439 لنتائج المرحلة الابتدائية

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الابتدائية بالسجل المدني ورقم الهوية

  • الدخول على رابط نظام نور من هنـــا
رابط نظام نور 1439 لنتائج المرحلة الابتدائية
رابط نظام نور 1439 لنتائج المرحلة الابتدائية
  • ثم يقوم الطالب بوضع رقم الهوية المخصصة في الخانة الخاصة لها
  • ثم يقوم بالضغط على كلمة بحث لعرض النتيجة.

موقع نور الإلكتروني بالسعودية

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال بيان لها على أنه قد تم البدء في استخدام موقع نور الإلكتروني، من أجل تسجيل الطلاب المستجدين به، وذلك بكافة المدارس في المملكة العربية السعودية، ويُعتمد هذا النظام على تسجيل ولي أمر الطالب في الموقع، ويقوم بملء البيانات الخاصة بالطالب كاملة، مثل اسمه، وتاريخ ميلاده، ونوعه إن كان ذكر أم أنثى، واسم المدرسة، والمنطقة.

ويسمح هذا النظام من موقع نور بتسجيل بيانات الطلاب بكل سهولة ويسر، كما أنه يسمح لمن سجلوا به من قبل، ويسمح باستخدام نفس كلمة المرور، واسم المستخدم، وذلك لكافة أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، وللتسجيل في الموقع اضغط هنــا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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