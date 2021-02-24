تراند اليوم : الحكم بالسجن 40 عاماً لمراهقة حاولت قتل زميلتها بـ19 طعنة

حكمت محكمة بريطانية على مراهقة، تبلغ من العمر 15 عاماً، بالسجن 40 عاماً في وحدة للأمراض النفسية، بعد محاولتها قتل زميلة لها وهي بعمر الـ12 عاماً، بمساعدة أخرى.

إذ استدرجت الفتاة مورغان جيزر، بالتعاون مع صديقتها أنيسا وير، الضحية بايتون ليوتنر إلى الغابة وقامتا بطعنها 19 مرة، لكنها نجت من الهجوم، فيما عُثر عليها على دراجة نارية.

وكان عُمر الفتيات الثلاث 12 عاماً في ذلك الوقت.

فيما اعترفت الفتاتان بدورهما في الجريمة كجزء من صفقة قضائية لتخفيف العقوبة عنهما، مع الأخذ في الاعتبار صحتهما العقلية، بحسب صحيفة The New York Times الأميركية.

وجاء الحكم على وير بالسجن 25 عاماً بمؤسسة نفسية في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017. أما صديقتها مورغان جيزر، فقد حُكم عليها بالسجن 40 عاماً، في 2 يناير/كانون الثاني 2018. وقال المحققون إن جيزر طعنت الضحية، بينما شجَّعتها وير على ذلك.

هذا، وقال محامو جيزر إنها تعاني انفصام الشخصية واضطراب الطيف الذهني، ما يجعلها عرضة للأوهام، وإنها سبق أن أخبرت الأطباء النفسيين بأنها تستطيع التواصل عن بُعد مع شخصيات خيالية أخرى، من ضمن ذلك هاري بوتر وسلاحف النينجا.

وقالت الفتاتان إنهما ارتكبتا جريمتهما إرضاءً لشخصية "سلندر مان" الذي أمرهما بذلك، وهو شخصية خيالية مرعبة.

فيما انهارت جيزر في المحكمة يوم الخميس 1 فبراير/شباط 2018، واعتذرت للضحية وعائلتها قائلةً: "لم أكن أريد قط أن يحدث ذلك، وأتمنى أن تكون بخير"، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وقد حكم القاضي على جيزر بأقصى عقوبة طالب بها المدّعون العامون، بحجة أنها لا تزال تشكل خطراً على نفسها وغيرها، بينما قدم الأطباء في جلسة النطق بالحكم آراء متضاربة حول خطورة الصحة العقلية الحالية لجيزر.

وسعى أعضاء فريق الدفاع عنها إلى نقلها لمرفق صحة المراهقين، ولكن القاضي مايكل بوهرين لم يأخذ صغر سنّها في الاعتبار عند إصدار الحكم، قائلاً: "ما لا نستطيع أن ننساه أن تلك الجريمة كانت محاولة قتل".

من هو "سلندر مان"؟

ابتكر الشخصيةَ شابٌ أميركي يُدعى أريك نودسن؛ استجابةً لطلب دعوة من منتدى على الإنترنت اسمه SomethingAwful، ونشر الصورة وقتها على شكل رجل يقف وراء حشد من الناس.

الشخصية الغامضة لـ"سلندر مان" هو رجل طويل ونحيل وليس له وجه أو ملامح، اشتُهرت في عدد من الصور والرسومات ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت منذ عام 2009.