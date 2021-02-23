تراند اليوم : الصحة تتخذ اجراءات بخصوص المتضررين من زرع لوالب طبية منتهية الصلوحية

تونس - الخليج 365

شهدت تونس و المتمثلة فضيحة في زرع لوالب منتهية الصلوحية لعدد من المرضي بلغ عددهم حسب المعطيات الاولية 107 متضرر قررت وزارة الصحة في إطار الإحاطة وإعلام المرضى المعنيين باستعمال اللوالب الطبية التي ثبتت نهاية صلوحيتها وضع خط أخضر على ذمة المواطنين للاسترشاد وهو : 80101919 وسينطلق استغلاله بداية من يوم الخميس 04 أوت 2016 على الساعة منتصف النهار..

يذكر أن وزير الصحة سعيد العايدي كان قد أعلن، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، أنه تم توجيه شكاية إلى وكيل الجمهورية لمتابعة المصحات والاطباء المتورطين في عمليات زرع لوالب طبية منتهية الصلوحية، قضائيا.