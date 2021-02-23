تراند اليوم : خبير التغذية : الشعير يساعد على محاربة الشيخوخة

فرنسا - الخليج 365

توصل خبير التغذية الفرنسي فيكتور مارشان أن هناك بعض النباتات الصيفية التي تزرع في المناطق الشمسية لها العديد من الفوائد الصحية مثل الشعير فهو يمتلك مقومات تساعد على محاربة الشيخوخة وبه مضادات للأكسدة وينشط من عملية التمثيل الغذائي في الجسم, كما أنه يغذي خلايا الجسم بالأوكسجين اللازم لها وهو يوجد في صورة كريمات للجسم وأيضا زيوت.

ويكشف الخبير عن أسرار الزيتون فهو مرطب للجسم ومغذي ومضاد للأكسدة وتجده بسهولة في الكريمات والصابون والزيوت، طبقا لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

وأخيرا النباتات العطرية مثل النعناع والزعتر وندى البحر ونبات القوسية والتي يجب الحرص على وجودها في طبقك أو بعض الأطعمة وهى توجد على شكل أوراق خضراء أو زيوت لا غنى عنها.