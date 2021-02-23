تراند اليوم : دراسة : التهابات الأسنان تؤدي الإصابة بأمراض القلب

دراسة : التهابات الأسنان تؤدي الإصابة بأمراض القلب

فنلندا - الخليج 365

توصبت دراسة فنلندية حديثة الى أن الأشخاص الذين يعانون من التهابات اللثة ونزيف الأسنان هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ونقلا عن "الأناضول" نصح الباحثون بجامعة هلسنكي الفنلندية الأشخاص بضرورة فحص الأسنان باستمرار لاكتشاف أمراض التهاب اللثة قبل تفاقمها، ونشروا نتائج دراستهم اليوم الأربعاء في "دورية أبحاث طب الأسنان" الفنلندية.

ووجد فريق البحث أن 58% من مرضى القلب عانوا من التهابات اللثة ونزيف الأسنان مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم.

وذكر أن الأشخاص الذين يعانون من التهابات اللثة ونزيف الأسنان، أكثر عرضة من غيرهم بحوالى 3 مرات للإصابة بمتلازمة الشريان التاجي الحادة التي ترتبط بضعف تدفق الدم إلى عضلة القلب.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتى في صدارة أسباب الوفيات حول العالم؛ إذ أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء الأمراض القلبية سنويًا؛ ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام.