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تراند اليوم : مسلسل زهرة القصر 4 ( الجزء الرابع ) الحلقة 28 .. مسلسل "زهرة القصر" الحلقة 29 الجديدة

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في أحداث مسلسل زهرة القصر الاخيرة أصرت لورين أن تذهب إلى الطبيب مع ابنها غانم ولم تفلح بهية في إثنائها عن ذلك وهناك عرف الطبيب أن غانم يتعاطى حبوب غير تلك التي يعالج بها.

اضطرت بهية للاعتراف بأنها أعطت غانم حبوبًا منومة فغضبت لورين وحذرتها من تكرار ذلك.زهرة نجحت في إخبار عزت عن حالة أمها الصحية فاتفق مع طبيب لعلاجها وأصبح عليه أن يصل إليها دون أن يراها أحد.

ليلى أرادت أن تثبت للجميع جنون ملك فادعت أن الأخيرة هجمت عليها لكن عدنان حذرها من الدخول إليها مرة أخرى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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