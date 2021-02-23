تراند اليوم : الزنك والماغنسيوم يحميان خلايا المخ من الشيخوخة

فرنسا - وكالات

أعلن البروفيسور الفرنسى فرانسيس أوستاج رئيس المجلس العلمى لمراقبة الذاكرة والمتخصصة فى الأعصاب والأمراض النفسية عن ضرورة حماية الخلايا العصبية فى المخ لأن عدم وجود توازن فى عملها يُعجل بشيخوخة المخ ويضر به.

ونصح البروفيسور الفرنسى بضرورة المحافظة على سند كافى من مضادات الأكسدة، المتمثل فى الزنك والماغنسيوم، اللذان يتدخلان فى تكوين العديد من الخلايا العصبية ويحسنان مناطق الذاكرة والتعلم فى المخ.

وأوضح أوستاج أن الماغنسيوم يوجد فى الأطعمة مثل الشوكولاتة والحبوب الغذائية الكاملة، والخضروات والفاكهة المجففة، وبعض المكملات الغذائية أما الزنك فهو متوفر فى البيض واللحوم الحمراء والمحار.