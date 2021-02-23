تراند اليوم : دراسة : تناول الدجاج والأسماك تقلل خطر الوفاة

واشنطن - الخليج 365

كشفت دراسة أميركية أجراها باحثون من جامعة هارفارد أن تناول البروتينات الخالية من الدهون كالجوز والدجاج والأسماك يقلص خطر الوفاة خلافا للحوم الحمراء والبيض ومشتقات الحليب.

وأجريت هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة “جورنال اوف ذي اميريكن ميديسين اسوسييشن” (جاما) على اكثر من 130 الف شخص على مدى ثلاثة عقود.

وتثبت النتائج ما يواظب اخصائيون في قطاع الصحة منذ عقود على تأكيده غير أنها تنطوي على بعض الخلاصات المفاجئة.

وعلى سبيل المثال، لا يؤدي تناول اللحوم الحمراء او بروتينات دهنية اخرى مثل البيض والجبن الى زيادة في خطر الوفاة لدى الاشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، طبقا لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

وقال الباحث في مستشفى ماساتشوستس العام مينجيانغ سونج، وهو أحد معدي الدراسة: “كنا نتوقع أن يكون الاثر اضعف على مجموعة الاشخاص الذين يعيشون نمط حياة صحيا لكن ليس لدرجة أن يزول هذا الرابط بالكامل”.