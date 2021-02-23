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تراند اليوم : بالصور.. تمساح يلتهم فيلا حاول شرب الماء من النهر

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غزة/  الخليج 365:

نشر موقع الديلي ميل مفاجأة غير سارة لأحد الأفيال حين نزل الماء ليشرب بخرطومه الطويل، حيث تفاجأ بخرطومه مسحوبا بفم التمساح الذى اعتبر الفيل وجبة الغداء.

وأضاف الموقع أمس, أنّه ومن ذعر الفيل ومحاولة سحب خرطومه سحب التمساح معه، محاولا التخلص منه بكل ما أوتى من قوة، محاولا نزع خرطومه.

وأضاف, أنّ عدسات أحد المصورين التقطت الحادثة فور وقوعها حيثُ انتهت المعركة بين الفيل والتمساح  بعد وقت طويل.

وأشارت إلى, أنّ الفيل استطاع التخلص من قبضة فكي التمساح من خلال ركلة بقدميه بمنتهى القوة والفرار منه، بحديقة الحيوان البرية في جنوب أفريقيا.

انتهى

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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