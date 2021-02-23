تراند اليوم : باحثون يجرون أول تجربة سريرية على لقاح مضاد لفيروس زيكا

باحثون يجرون أول تجربة سريرية على لقاح مضاد لفيروس زيكا

واشنطن – الخليج 365

قام باحثون فى الحكومة الامريكية أول تجربة سريرية على لقاح مضاد لفيروس زيكا، في الوقت الذي تزايدت فيه المخاوف من الفيروس الذي ينقله البعوض وذلك بعد تسجيل أول حالات انتقال الفيروس داخليا في الولايات المتحدة.

وقال /المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية/، إن تجربته السريرية الأولية تشمل 80 متطوعا بصحة جيدة تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 عاما في ثلاثة مواقع للدراسة.

وأضاف المعهد أن التجربة تقيم سلامة اللقاح التجريبي وقدرته على تحفيز استجابة جهاز المناعة.

وكانت شركة /اينوفيو فارماستيكالز/، لصناعة اللقاحات في الولايات المتحدة، قد حصلت فى يونيو الماضى على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء اختبار لقاح فيروس زيكا على البشر.

وبدأت التجارب السريرية الشهر الماضي، بهدف تسجيل 40 متطوعا بالغا بصحة جيدة في ميامي وفيلادلفيا وكيبيك سيتي.

وزادت المخاوف الأمريكية من فيروس زيكا، الذي ينتشر بسرعة في الأمريكتين وضرب البرازيل بقوة، منذ ان أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي عن أولى بوادر انتقال محلي للفيروس في أحد أحياء ميامي.