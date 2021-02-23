تراند اليوم : عدّاء بريطاني يأمل بنقل "كلب صيني" لمسقط رأسه

بريطانيا/ الخليج 365:

يأمل ديون ليونارد عداء الماراثون البريطاني بنقل كلب ضال من الصين إلى مسقط رأس هذا العداء في إسكتلندا بعد أن ظل يتتبعه 125 كيلومتراً خلال سباق عبر الصين.

وقال ليونارد "المشروع يحظى بدعم كبير من كل أنحاء العالم. نعرف بوجود التمويل الذي يتيح جعل هذه الرواية أمراً واقعاً الآن ونقل جوبي إلى المملكة المتحدة.

وأضاف, أي أموال ستتبقى سيتم التبرع بها لملجأ للكلاب يتم اختياره".

ورافق الكلب جوبي الفريق من الجانب البارد بسلسلة جبال تيان شان وظل بصحبته أثناء اجتياز الفريق صحراء بلاك جوبي في سباق جوبي 2016 وهي رحلة طولها 250 كيلومتراً عبر الجبال والصحارى.

ومنذ ذلك الوقت بدأ ليونارد مشروعاً لجمع أموال لنقل جوبي إلى إسكتلندا في وقت مناسب قبل عيد الميلاد.

انتهى