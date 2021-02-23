تراند اليوم : طبق رستو اللحم وتورتة التوست

متابعات – الخليج 365

المقادير:

- كوب وربع ماء

- مكعب مرقة دجاج

- كوب جزر مقطع

- كوب بسلة

- 1/4 كوب بصل أخضر مقطع

- 1/8 ملعقة صغيرة فلفل

- كوب حليب بدون دسم

- 2 ملعقة كبيرة نشا

- كوب جبنة شيدر نصف دسم

الطريقة :

نخلط الماءومكعب مرق الدجاج والجزر والبسلة والبصل الأخضر والفلفل ونتركه إلى أن يغلي ثم نقلب معه الحليب والنشا ونقلب إلى أن يسمك و يغلي نطهو دقيقتين ثم نضيف الجبنة ونقلب إلى أن تذوب .

رستو بالخضار

المقادير:

- 2 كيلو ونصف من فخذ الضأن ينزع منه الدهن والعظم والعروق

- ملح وفلفل أسود

- 2 ملعقة طعام زبدة

- نصف كوب ماء

- نصف ملعقة صغيرة ميرامية ناشفة

- نصف ملعقة صغيرة نعناع ناشف

- صلة متوسطة، مقطعة شرائح

- فص ثوم مبشور

- ربع ملعقة صغيرة شطة

- 8 حبات بطاطس متوسطة الحجم

- كيلو قرع

مقادير الصلصة المرافقة :

- ملعقة كبيرة زبدة

- ملعقة كبيرة دقيق

- نصف كوب ماء بارد

- نصف ملعقة صغيرة ميرامية ناشفة

- نصف ملعقة صغيرة نعناع ناشف

طريقة الطهي:

يسخن الفرن ثم يتبل اللحم بالفلفل الأسود بحسب الرغبة.

تذوب ملعقتين من الزبدة في صينية عميقة وكبيرة على نار متوسطة.

يحمر اللحم في الزبدة من جميع جوانبه، ثم يضاف إليه 1/2 كوب من الماء ويرش عليه الميرامية والنعناع الجافين.

يضاف البصل والثوم والفلفل الأحمر، وتغطى الصينية جيدا وتوضع في الفرن لثلاث ساعات.

لعمل الخضار:

توضع قطع البطاطس والقرع غير المقشرة على مشبك طبق فرن وتحمر قبل 50 دقيقة من الانتهاء من تحمير اللحم حتى يصبح لون القطع ذهبيا.

لعمل الصلصة:

في مقلاة متوسطة الحجم، تذوب ملعقة من الزبدة، يخفق الدقيق مع الزبدة حتى تختفي الكتل ويصبح الخليط متجانس.

يرفع الخليط عن النار ويضاف له 1/2 كوب من الماء البارد.

يخلط جيدا حتى يصبح لدينا خليط متجانس خالي من التكتلات.

يعاد على نار متوسطة ويضاف له الميرامية والنعاع الناشفان كما يضاف السائل المتبقي في الصينية بعد شوي الللحم.

يحرك على النار باستمرار حتى يغلي الخليط ويثقل.

يرفع عن النار، ويقطع اللحم لشرائح وتوضع بعض من الصلصة المرافقة فوق اللحم.

سباجيتي بالبهارات الحارة

المقادير:

- كيس مكرونة إسباجيتي

- نصف كيلو لحم بقري مفري

- 2 بصل مقطع إلى أجزاء صغيرة

- 4 ملاعق صلصة طماطم

- 1 ملعقة صغيرة خل

- 1 ملعقة صغيرة بهارات حارة

- 1/2 ملعقة صغيرة سكر

- 1/4 ملعقة صغيرة ثوم

- 1/4ملعقة صغيرة فلفل أحمر مقطع إلى أجزاء صغيرة

- 1 كوب كوسة مقطعة إلى حلقات رقيقة

- 1 كوب طماطم مقطع إلى أجزاء صغيرة

- 1/4 كوب بقدونس

الطريقة:

تسلق المكرونة الإسباجيتي في ماء مغلي مملح ( مراعاة عدم نضجها كلية) ثم تصفى بعد غسلها بالماء البارد وتترك جانباً.

يخلط اللحم المفري والبصل ويرفع فوق نار متوسطة الحرارة مع التقليب المستمر لمدة 3-4 دقائق.

تضاف صلصة الطماطم والخل والبهارات والسكر والثوم والفلفل الأحمر ثم يغطى الإناء ويترك قليلاً.

سلطة الفتوش

المقادير:

- نصف رغيف خبز عربي محمص أو يابس

- نصف كيلو خيار

- 1 ثمؤة خس متوسطة الحجم

- نصف كيلو طماطم

- باقة فجل

- 5 فصوص ثوم

- 2عصير ليمونتين

- 3 ملاعق طعام من الخل

- كوب زيت زيتون

- باقة من النعناع الأخضر

- بصلة واحدة خضراء

- باقة من البقدونس وباقة من الكسبرة

- ملعقة طعام من الملح

الطريقة :

يفرم الخضار فرماً ناعماً ويخلط جيداً.

يدق الثوم مع الملح ويضاف إلى الثوم عصير الليمون والخل والزيت ويحرك جيداً.

يضاف خليط الثوم إلى الخضار ويحرك جيداً.

يرش قليل من السماق على الفتوش ويقدم.

يُكْسَر الخبز قطعاً متوسطة الحجم وتوضع في وعاء وتقدم مع الفتوش حيث يوضع على وجه الصحن قبل التناول.

بسبوسة بالتوست

المقادير:

- 4 أكواب من الحليب

- نصف كوب من السميد

- ربع كوب من السكر

- 5 قطع من التوست المفتت مع الزبدة

- نصف كيلو من الجبنة محلاة

الطريقة:

يتم تفيت التوست ثم يخلط مع قليل من الزبدة ثم يفرد في صنية بايركس حراري ثم يوضع فوقه الجبنة المحلاة .

يضاف 4 أكواب من الحليب الساخن إلى السميد والسكر مع التحريك المستمر حتى يتم الغليان ويستوي السميد قليلا، ويسكب على وجه الصينية وتخبز بالفرن حتى تتحمر، وتخرج من الفرن ثم تسقى بالشربات .

السحور .. تورتة التوست بالجبنة

المقادير:

- أى كمية من التوست الطري حسب مقاس الصينية المستخدمة

- 1/4 كيلو لانشون أو بسطرمة

- 1/4 كيلو جبنة أى نوع مثل الشيدر أو البارميزان أو موزاريللا

- كوب حليب

- 4 بيضات

- 4 ملاعق جبنة مبشورة للوجه

- ملح وفلفل

- سمن لدهن الصينية

الطريقة :

تدهن الصينية بالسمن.

يقطع التوست إلى مثلثات ويسقى بالحليب ثم يصف بالصينية، ثم يوضع الحشو ثم قطع توست مرة أخرى بعد بلها بالحليب أيضا.

يخفق البيض بالشوكة مع ما تبقي من الحليب أو يوضع له كوب حليب تقريبا وقليل من الملح والفلفل ويسكب فوق التوست بالصينية ونضع الجبنة المبشورة على الوجه.

تترك الصينية 10 دقائق قبل دخول الفرن ثم يخبز.