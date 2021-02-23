تراند اليوم : دراسة : الأطعمة الحمضية قد "تأكل" أسنانك

وكالات – الخليج 365

توصلت دراسة الى أن الأطعمة الحمضية قد تلحق ضررًا بالأسنان وتؤدي لتآكلها، حيث قد تتسبب العصائر والفواكه الحمضية في الإضرار بطبقة مينا الأسنان.

ومن أعراض تآكل الأسنان حدوث حساسية فيها عند تناول المشروبات الساخنة والباردة وكذلك عند تنظيفها.

وأوضحت مجلة "تسان رات" أن الأحماض توجد بكثرة في البرتقال والأناناس والتفاح، وكذلك الأطعمة المحتوية على أحماض الستريك أو الفسفوريك أو التفاح.

وينصح بمحاولة تقليل الأطعمة والمشروبات الحمضية، كما ينصح الأطباء بغسل الفم بالماء بعد تناول الأطعمة المحتوية على الأحماض.

ويساعد اللعاب على حماية الأسنان من خلال تخفيف الأحماض الضارة بها، كما يقوم بإمدادها بالمعادن اللازمة لترميم طبقة المينا، ويمكن زيادة إفراز اللعاب عن طريق مضغ العلكة الخالية من السكر، كما أن الحليب ومشتقاته يساعد على حماية الأسنان من التآكل.

يشار إلى أن طبقة المينا تكون عرضة للتآكل بصورة أكبر لدى الأشخاص كثيري التقيؤ، والأشخاص الذين يعانون من جفاف دائم بالفم.

كما أن صرير الأسنان أثناء النوم أو استخدام تقنية تنظيف خاطئة مثل الفرك الشديد يرفعان خطر تآكل الأسنان، علمًا بأنه لا يمكن استعادة طبقة المينا بعد تآكلها.