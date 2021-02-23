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تراند اليوم : حلول بسيطة تقضى على الغازات لدى الرضع

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وكالات – الخليج 365

تسبب غازات البطن لدى الأطفال فى الشهور الأولى من الرضاعة قلقا كبيرا لدى الأم، ولكن يمكن التغلب عليها ببعض الحلول البسيطة المستمدة من الطبيعة وهي :

زهور البابونج

زهور البابونج تحتوى على مجموعة من الزيوت الطيارة ، التى تعمل على تهدئة بطانة الأنف والمعدة ، وبذلك تكون قادرة على التخلص من غازات المعدة لدى الأطفال، ويمكن شراء مستخلص البابونج من الصيدلية أو تحضير من أوراقه شراب فى المنزل عن طريق الغلى

2-زيت جوز الهند

 

زيت جوز الهند يحتوى على مواد مضادة للميكروبات بالإضافة إلى حمض " اللوريك" القادر على قتل البكتريا، التى تسبب الغازات ويمكن إضافة ½ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند إلى وجبة الطفل وهى قادرة على تحسين عملية الهضم .

 

3-بذور الشمر

 

بذور الشمر تحتوى على مادة "الأنيثول" التى تمنع تشنج المعدة ، وتعمل على تحسين عملية الهضم ، ويمكن وضع ملعقة صغيرة من بودرة الشمر إلى كوب ماء مغلى وتترك لمدة 10 دقائق وبعدها تصفى ليتناولها الطفل دافئة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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