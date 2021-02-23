تراند اليوم : حلول بسيطة تقضى على الغازات لدى الرضع

وكالات – الخليج 365

تسبب غازات البطن لدى الأطفال فى الشهور الأولى من الرضاعة قلقا كبيرا لدى الأم، ولكن يمكن التغلب عليها ببعض الحلول البسيطة المستمدة من الطبيعة وهي :

زهور البابونج

زهور البابونج تحتوى على مجموعة من الزيوت الطيارة ، التى تعمل على تهدئة بطانة الأنف والمعدة ، وبذلك تكون قادرة على التخلص من غازات المعدة لدى الأطفال، ويمكن شراء مستخلص البابونج من الصيدلية أو تحضير من أوراقه شراب فى المنزل عن طريق الغلى

2-زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يحتوى على مواد مضادة للميكروبات بالإضافة إلى حمض " اللوريك" القادر على قتل البكتريا، التى تسبب الغازات ويمكن إضافة ½ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند إلى وجبة الطفل وهى قادرة على تحسين عملية الهضم .

3-بذور الشمر

بذور الشمر تحتوى على مادة "الأنيثول" التى تمنع تشنج المعدة ، وتعمل على تحسين عملية الهضم ، ويمكن وضع ملعقة صغيرة من بودرة الشمر إلى كوب ماء مغلى وتترك لمدة 10 دقائق وبعدها تصفى ليتناولها الطفل دافئة