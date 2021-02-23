تراند اليوم : اشرب الماء قبل الشعور بالعطش ان كنت تعمل بالخارج

وكالات - الخليج 365

كشفت استشارية ورئيسة طب الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية في قطر الدكتورة وردة السعد عن أن العمال الذين يعملون في أماكن مفتوحة معرضون بشكل كبير للإصابة بالإجهاد الحراري.

وقدمت الدكتورة -في بيان صادر عن مؤسسة حمد أمس الثلاثاء وصل للجزيرة نت- مجموعة من النصائح لهؤلاء لحمايتهم من ضربة الشمس:

ضرورة تناول كميات كبيرة من الماء قبل الشعور بالعطش.

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين لمنع الإصابة بالجفاف.

ضرورة أخذ فترات راحة متكررة بين العاشرة صباحًا والثالثة مساء، حيث تبلغ درجات الحرارة ذروتها، وهي الفترة التي تحدث فيها معظم الإصابات بقسم الطوارئ.

ويجب الانتباه لأعراض الصدمة الحرارية (ضربة الشمس)، والتعامل معها حال ظهورها.

وتشمل أعراض ضربة الشمس ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجلد وجفاف ملمسه.

دوار.

صداع.

سرعة نبض القلب.

ألم في الصدر.

صعوبة في التنفس.

ظهور طفح جلدي.

تشنجات عضلية.

تحول لون البول إلى الأصفر الداكن أو البني (ويعد هذا الأخير من أعراض الإصابة بالجفاف).

وفي حال ظهور هذه الأعراض ينبغي تبريد جسم المريض على الفور بواسطة منشفة مبللة، أو عن طريق تعريضه لهواء المروحة، إضافة إلى حمام بالماء البارد، وطلب المساعدة الطبية على الفور أو الاتصال بخدمة الإسعاف.