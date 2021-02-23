تراند اليوم : كوبا تعلن إصابة شخصين بفيروس زيكا

كوبا - الخليج 365

كشفت كوبا عن حالتي إصابة جديدين بفيروس زيكا الذي ينقله البعوض في انتكاسة لجهود الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي والتي اتخذت سلسلة من الإجراءات في محاولة للقضاء على المرض. ومنذ بدء تفشي الفيروس في البرازيل العام الماضي حيث ارتبط بالمئات من حالات تشوه المواليد انتشر الفيروس سريعا في أنحاء الأمريكتين.

غير أن كوبا المعروفة بحملاتها الوقائية اتخذت سلسلة من الإجراءات للقضاء على سلالة البعوض الحامل للفيروس مما حد بشدة من الإصابات. وقبل الحالتين الجديدتين لم تبلغ كوبا إلا عن إصابة محلية واحدة. وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية الليلة الماضية "جرى تشخيص حالتين جديدتين انتقلت إليهما العدوى داخل البلاد لمواطنين في مدينة هولجين لم يسافرا إلى الخارج." وأضافت الوزارة إن المريضين ما زالا يعالجان في المستشفى وأن حالتيهما العامة جيدة.