تراند اليوم : بالتفاصيل الكاملة: نسرين أمين أحدث ضحايا الفيس بوك فما علاقة زوجها ومدير أعمالها؟

من الممكن أن يقع الجمهور ضحية انتحال هواة النصب، لشخصيات نجوم الفن على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل تصدّق أنّ زملاء المهنة من نجوم التمثيل وشركات الانتاج يقعان ضحية نصاب ينتحل اسمها؟

هذا ما حدث مع الفنانة الشابة نسرين أمين، التى أصدرت بيانًا للتبرؤ من حساب جديد يحمل اسمها على موقع الفيس بوك، ويقوم بالتواصل مع عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير وشركات الانتاج، مدعيًّا أنه زوج الفنانة ومدير أعمالها.

نسرين أكدت أنّ هناك شخصًا ينتحل شخصيتها على موقع التواصل التواصل الاجتماعى فيس بوك، ودشّن حسابًا يحمل اسمها، ويتحدث مع أصدقائها على أنه زوجها ومدير أعمالها ويُنتج لها فيلمًا جديدًا، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نسرين إلى أنها لا تمتلك أي حسابات شخصية على فيس بوك، وإنما لديها صفحة رسمية دشنتها مؤخرًا لنشر صورها الجديدة من أعمالها، والتواصل مع جمهورها، بخاصة وأنها في الفترة الماضية كانت تهتم بالتواصل مع الجمهور عبر تويتر وانستقرام فقط.