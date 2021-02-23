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تراند اليوم : ألعاب رياضية في غزة تعيد الذكريات للسبيعنات

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على ملاعب الهلال

اتحاد للجميع وأكاديمية نادي الهلال

ينظمان مهرجان الألعاب الشعبية والبيئية

غزة- الخليج 365-أحمد المشهراوي:

نظم اتحاد الرياضة للجميع بالتعاون مع أكاديمية نادي الهلال الفلسطيني مهرجان الألعاب الشعبية والبيئية لقطاع الناشئين، وذلك على أرض النادي، بحضور عامر أبو رمضان رئيس النادي، وحشد من الجماهير.

واشتملت فعاليات المهرجان على لعبة شد الحبل والكراسي المتحركة ورمى الطوق والبولنج ونط الحبل والأطباق الطائرة، واتسمت جميع المسابقات بالمنافسة وسط جو من الفرح والسرور وتشجيع من ذوي المشاركين.

وقد فاز بالمراكز الأولى فريق حيفا في لعبة شد الحبل، وفريق الناصرة في لعبة الكراسي المتحركة، وفريق يافا في لعبة رمي الطوق، وفريق عكا في لعبة البولنج، وفريق اللد في لعبة الأطباق الطائرة.

وقال أبو رمضان إن هذه الفعاليات في بعدها الرياضي والإنساني تسعى لاستعادة هذه الألعاب المطمورة، موضحاً أن التعاون مع اتحاد الرياضة يشكل خطوة هامة في التكامل الرياضي، واصفاً هذا المهرجان بأنه باكورة فعاليات قادمة.

من جهته ذكر أسامة فلفل نائب رئيس الاتحاد، أن هذه الألعاب تمثل اصالة رياضية داخل مجتمعاتنا، وأن الاتحاد يسعى لتعزيز مبدأ الشراكة مع قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني كافة، مشيراً إلى أن نادي الهلال الذي قدم ملاعبه وصالاته ووضعها تحت تصرف الاتحاد تمثل وقفة طيبة في سبيل تحقيق ما يتطلع إليه الاتحاد. وفي الختام جرى توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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