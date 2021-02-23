تراند اليوم : أسبوع السينما الكورية ينطلق في رام الله على مسرح محمود درويش

رام الله- الخليج 365:

افتتح اليوم الثلاثاء، في متحف محمود درويش بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أسبوع السينما الكورية بالتزامن مع اليوم الوطني الكوري.

وبدأ الافتتاح بكلمة ترحيبية من رئيس الممثلية الكورية لدى فلسطين السفير يونغ سام جوي، وبمشاركة وزيرة السياحة رولا معايعة، إذ أكد الطرفان على علاقات التميز الكورية - الفلسطينية بالتعاون والشراكة.

وبدأ الاسبوع مع الفيلم الكوري "Forever the Moment" وهو يتناول قصة حقيقية للاعبة كرة يد كورية، التي لعبت في الأولمبياد عام 2004 في أثينا، وكيف اجتمعت لاعبات الفريق النسائي الكوري لكرة اليد ولعبن كفريق وطني لاستعادة المجد السابق.

الأسبوع يعرض خمسة أفلام كورية حتى تاريخ 4/11/2017 في متحف محمود درويش.