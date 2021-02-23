شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل اقتحام هيفاء وهبي عالم المهرجانات الشعبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت تقارير عن اقتحام الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عالم أغاني المهرجانات الشعبية المصرية.

واستقرت هيفاء وهبي على أداء أغنية جديدة تنتمي إلى هذا اللون بعنوان "خطفة جامدة"، وهي من كلمات أسامة محرز، وألحان مونتي، الذي له باع في أغاني المهرجانات، وتعاون مع الفنان المصري، محمد رمضان في أغنية "الملك"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.و

تأتي أنباء انضمام هيفاء وهبي لعالم أغاني المهرجانات الشعبية بعد أن حققت رواجا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتحقيق مطربيها أرباحا خيالية من ورائها، وكان آخرهم الطفل سامر المدني، الذي أثار ضجة واسعة مؤخرا بعد شرائه سيارة "رانج روفر" بـ3 ملايين جنيه.

وكانت هيفاء وهبي اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في أحدث مسلسلات الفنانة المصرية يسرا، "حرب أهلية"، والمقرر عرضه في شهر رمضان.

وأكدت شركة "العدل جروب" أن أسباب اعتذار هيفاء وهبي عن المسلسل "بعيدة تماما عن الاتفاقات المادية أو الملصقات الدعائية للمسلسل"، نافية كل ما نشره أحد المواقع الفنية بهذا الشأن.

وعرض لهيفاء وهبي قبل أشهر أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "أسود فاتح"، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

من ناحية أخرى، تنتظر هيفاء وهبي طرح أحدث أفلامها السينمائية "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر