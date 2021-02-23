تراند اليوم : أجمل مسلسلات رمضان 2018 أسماء مسلسلات رمضان 1439 مصرية وخليجية وبدوية وكويتية

ننشر لكم أيها الصائمون أجمل مسلسلات رمضان 2018 ، مع باقة من أسماء مسلسلات رمضان 1439 مصرية وخليجية وبدوية وكويتية، وبدأ الالاف في الوطن العربي بالبحث عن مسلسلات رمضان لعام 2018 بهدف التسلية والترفيه ومواكبة جديد الدراما العربية.

١ - عوالم خفية

يتصدر الزعيم عادل إمام شاشة رمضان بمسلسل عوالم خفية الذى يصور مشاهده حاليا، وانتهى منذ إيام من تصوير أحد مشاهده داخل استديوهات قنوات سى بى سى، قناة رمضان.

المشهد يدور من خلال حلقة ساخنة فى برنامج تليفزيونى (هنا العاصمة) يكشف فيها الصحفى «هلال كامل» (الشخصية التى يؤديها عادل إمام) أمام الرأى العام تفاصيل قضية فساد كبرى متورط فيها شخصيات نافذة.. ويكون هذا الكشف نقطة تحول فى الأحداث وبداية مواجهة شرسة يخوضها «هلال» مع شبكة فساد متشعبة من أصحاب النفوذ.

حضر الزعيم إلى استديوهات سى بى سى وقضى خمس ساعات صور خلالها ثلاثة مشاهد أحدها مع لميس الحديدى التى تظهر كضيفة شرف فى ثلاثة مشاهد بالمسلسل، وكان فى استقبال الزعيم المهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات سى بى سى ومحمد هانى، رئيس القناة.

المسلسل من المقرر عرضه على شاشة CBC حصريا داخل مصر وعلى التليفزيون السعودى خليجيا، ويشارك فى بطولته فتحى عبدالوهاب ومى سليم وبشرى وهبة مجدى وصلاح عبدالله وأحمد وفيق ونور قدرى وأسامة عباس وخالد أنور وسارة نور ومحمود فارس وأحمد عبدالله محمود وعدد كبير من ضيوف الشرف فى مقدمتهم سمير غانم، ومن تأليف أمين جمال، ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام.

تدور أحداث المسلسل حول كاتب صحفى وروائى شهير يقع تحت يديه مذكرات فنانة شهيرة تفضح مسؤولين بتهمة الفساد بينهم شخصيات قريبة منه. العمل هو الأول للزعيم خلال السنوات الأخيرة الذى لا يحمل توقيع الكاتب يوسف معاطى، بعد أن قدما معا مسلسلات مثل فرقة ناجى عطاالله وصاحب السعادة وأستاذ ورئيس قسم والعراف وعفاريت عدلى علام.

من جانبها، قالت الفنانة بشرى: إن العمل مع الزعيم عادل إمام حلم لأى فنان، وهى تلعب دور ابنته غادة، وهو تحد كبير. وتابعت بشرى فى تصريحات لها أنها كانت خائفة من التمثيل مع عادل إمام، ولكنها وجدت إنسانا يحب العمل، ولديه مشاعر وأحاسيس، ويجتهد ليُخرج أفضل ما لديه فى الشخصية التى يقدمها.

2- «أهو ده اللى صار».. فلاش باك 100 سنة

تواصل الفنانة روبى تصوير مشاهدها فى مسلسل «أهو ده اللى صار» الذى تشارك به فى ماراثون دراما رمضان داخل فيلا بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بعد انتهائها من تصوير أهم مشاهد العمل داخل قصر عريق بالإسكندرية. يشارك فى العمل سوسن بدر ومحمود البزاوى، محمد فراج وأروى جودة وأحمد داوود، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حاتم على. المنتج الفنى للعمل محمد سرى قال لـ«المصرى اليوم»: «أنهم انتهوا حتى الآن من تصوير 75 يوما كاملة أنجزوا خلالها قرابة 65% من الأحداث، وتجرى حاليًا عمليات المونتاج والمكساج بشكل موازٍ بوحدة فورية، لتجميع الحلقات الـ10 الأولى التى تمثل الجزء التاريحى من الأحداث، لأنها مقسمة لجزءين، يعود الأول لـ100 عام مضت، من 1918 والجزء الثانى عصرى فى 2018، وهنا تكمن صعوبة التجربة واحتاجت لمجهود كبير فى إعداد الملابس والإكسسوارات والديكورات والصورة والإضاءة وكل المناحى التقنية والإخراجية.

وأشار إلى أن السيناريست عبدالرحيم كمال يناقش فى العمل أكثر من مرحلة زمنية وتطورها من خلال رصده عائلة كاملة وأولادها وأحفادها منذ عام 1918 وصولا لـ2018، من خلال رحلة ملكية لقصر تحول من وزارة آثار لوزارة الأوقاف ثم عاد ليصبح ملكية خاصة وسط صراعات لإثبات تلك الحقوق.

من جانبه، قال الفنان محمود البزاوى: العمل حالة إنسانية واجتماعية ملحمية، تفتقدها الشاشة منذ سنوات طويلة، ويجسد خلال الأحداث شخصية رجل صعيدى طيب الخلق، عازف ومنشد على آلة الربابة، تجمعه علاقة قوية بابنته «نادرة» الشخصية التى تجسدها الفنانة روبى، فى صورة مهمة للعلاقة السليمة التى يجب أن تكون بين الأب وابنته، موضحًا أن لغة العمل التى كتبها عبدالرحيم كمال بسيطة تصل للمتلقى بمختلف ثقافته، وبإيقاع وأحداث ممتعة ومتوالية. وأكدت الفنانة سوسن بدر أنها لم تتردد فى التعاقد على العمل لما فيه من تحولات وحبكة درامية، وتجسد ضمن الأحداث شخصية هانم تدعى «خديجة» تمتلك قصراً ضخماً مع أسرتها وعدد من المساعدين، وستكشف الحلقات التطورات التى تعيشها خديجة وسكان القصر وأحلامهم وطموحاتهم وحياتهم اليومية. وأشادت بالتعاون مع المخرج حاتم لاهتمامه بالممثل. وقالت: إنه مهتم بكل التفاصيل ومفيد جدًا للممثل، وصاحب خبرات واسعة وبصمة مميزة فى الدراما العربية. ويعتبر المخرج حاتم على المسلسل من أهم الكتابات التى قرأها فى السنوات الأخيرة، ويعتمد المؤلف فى أسلوب السرد على استخدام الأزمنة المتداخلة، ببساطة، دون تعقيد فى البناء الروائى، مشيرًا إلى أن القصة مباشرة وواضحة، وستصل للجمهور العادى، ومتعته كذلك فى اعتماده على أجيال مختلفة واختيارات متنوعة بين الممثلين، ويؤكد أنه يحتاج لمشاهدة مختلفة وتأمل، وعرضه ضمن الماراثون الرمضانى كان هو الصعوبة.

٣ - بالحجم العائلى

يقدم الفنان يحيى الفخرانى دور سفير سابق، يقرر الاتجاه إلى عالم البيزنس ويفتتح مطعمًا كبيرًا، وبسبب عشقه للطعام يقرر إعداد الوجبات بنفسه.

يشارك فى بطولة المسلسل ميرفت أمين، يسرا اللوزى، أحمد مجدى، ندى موسى، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، سامى مغاورى، كارولين خليل، رمزى لينر، ليلى عز العرب، عمرو صالح، من تأيف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وإنتاج سكوير ميديا، ويعرض على التليفزيون السعودى، وdmc.

٤ - أبوعمر المصرى

يلعب الفنان أحمد عز دور محامٍ يؤسس تنظيمًا سلميًا للدفاع عن قضايا المواطنين البسطاء لكن يثير هذا غضب أحد الضباط ليبدأ فى محاربة الفكرة بقتل بعض أعضاء الفريق، وينجح عز فى الهروب إلى فرنسا، ويلتقى بحبه القديم التى تنجب له ابنًا قبل الانتقال إلى السودان لينضم إلى جماعات إرهابية. المسلسل يشارك فى بطولته فتحى عبدالوهاب، دينا الشربينى، أروى جودة، أمل بوشوشة، منذر ياحنة، عباس أبوالحسن، صبرى فواز، عن رواية لعز الدين شكرى، وسيناريو مريم ناعوم، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى إنتاج تى فيجن، ويعرض على أون إى.

5- نسر الصعيد

يجسد محمد رمضان خلال الأحداث شخصية ضابط من عائلة صعيدية، محبوب من الجميع، ويعتبره كل من يعرفه قدوة حسنة، لما يتميز به من صفات ولاد البلد، ثم يتم نقله إلى سيناء ليكون ضمن قوة إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب. يشارك فى بطولة المسلسل وفاء عامر، درة، سيد رجب، دينا، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، محمد حاتم، باسل الزوار، مريم أبوعوف، صبرى عبدالمنعم، حنان سليمان، بدرية طلبة، مريم الخشت، محمود فارس، تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج العدل جروب، ويعرض على dmc ودبى.

٦ - لدينا أقوال أخرى

تؤدى الفنانة يسرا شخصية مستشارة قانونية تفقد ابنها فى حادث، ثم يتم اتهامها بجريمة قتل ويتم القبض عليها، لتبدأ رحلة الدفاع عن نفسها. يشارك فى بطولة المسلسل شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نجلاء بدر، محمد شاهين، من تأليف عبدالله حسن، إبراهيم محسن، أمين جمال، وخالد أبوبكر، إنتاج العدل جروب، ويعرض على ON E والتليفزيون السعودى.

7 - كلبش 2

يواصل الفنان أمير كرارة تجسيد شخصية ضابط الشرطة سليم الأنصارى، بعد ترقيته ونقله إلى سجن العقرب، ثم تقتل أسرته وتتحول أحداث المسلسل إلى سعيه للانتقام. يشارك فى بطولة المسلسل هيثم أحمد زكى ومحمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.

8- اختفاء

تجسد الفنانة نيللى كريم شخصية طبيبة مصرية مقيمة بروسيا، وتفاجأ باختفاء زوجها بشكل غريب، ما يجعلها تدخل فى رحلة بحث طويلة، وتضطر للعودة إلى القاهرة أملًا فى الوصول إلى سر الاختفاء.

يشارك فى بطولة المسلسل هشام سليم، بسمة، محمد ممدوح، رانيا منصور، إسماعيل شرف، أحمد صبرى غباشى، تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، إنتاج العدل جروب، ويعرض على dmc والتليفزيون السعودى.

9 - أيوب

يجسد الفنان مصطفى شعبان شخصية شاب يبحث عن فرصة عمل حتى ينجح فى الالتحاق بأحد البنوك قبل أن يتم تدبير مكيدة له تنتهى بدخوله السجن، ليبدأ بعد ذلك مرحلة الانتقام. يشارك فى بطول المسلسل أيتن عامر، هنا الزاهد، ميريهان حسين، محمد لطفى، حسن حسنى، زكى فطين عبدالوهاب، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، حسنى شتا، محمد على رزق، مايا فارس، أحمد النجار، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سيد بشير، ﺇﺧﺮاﺝ حمد صالح، إنتاج سينرجى، يعرض على إم بى سى مصر.

١٠ - طايع

بطولة عمرو يوسف ، تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، ومحمد دياب، وإخراج عمرو سلامة، وتدور الأحداث حول الشاب الصعيدى «طايع» خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص فى قضية الثأر، لكن يقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه فى تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة يدخل على أثرها السجن، ويشارك فى بطولته صبا مبارك وسلوى محمد على ومحمود البزاوى وعمرو عبد الجليل، والمسلسل يعرض على on e وcbc.

١١- رسايل

تجسد الفنانة مى عزالدين فتاة تنتمى للطبقة المتوسطة تعانى من مشاكل كثيرة مع والدها الذى يحال إلى المعاش، ثم تفاجأ بتحقيق كل ما تتمناه عن طريق رسائل تصلها فى أحلامها. يشارك فى بطولة المسلسل خالد سليم، عبدالرحمن أبوزهرة، رزان مغربى، محمود كمال، أيمن قنديل، دنيا المصرى، سليمان عيد، مها أحمد، رامز أمير، جلال الزكى، هشام إسماعيل، أحمد خليل، أحمد حاتم، أحمد سعيد عبدالغنى، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، ﺇﺧﺮاﺝ إبراهيم فخر.

هارون الرشيد المسلسل التاريخى الوحيد

غياب الدراما التاريخية عن شاشة رمضان هذا العام يعوضه مسلسل عربى وحيد هو هارون الرشيد، حيث أعلن مخرجه عبدالبارى أبوالخير انتهاء المرحلة الأولى من تصويره فى قصر السراب فى إمارة أبوظبى ليتم الانتقال إلى جزيرة السمالية لاستكمال مرحلة جديدة من العمل التاريخى. انتهى المخرج 50% من مشاهد العمل.

وتم اختيار جزيرة السمالية لتصوير مشاهد العمل لتوفر أماكن تصوير فيها تساعد على محاكاة أسواق البيئة العباسية التى ذاع فيها صيت الخليفة العباسى هارون الرشيد.

يضم العمل ممثلين من معظم الوطن العربى مثل عابد فهد وكاريس بشار وكندا حنا، ونضال نجم وديما بياعة وديمة الجندى وديما الحايك وطلال ماردينى وأدهم مرشد وإسماعيل مداح وماهر مزوق من سوريا، ومن الأردن ياسر المصرى وأميرة سمير ونادرة عمران، ومن السعودية عبدالحسن النمر وأسيل عمران وأحمد البايض.

يجسد عابد فهد فى المسلسل شخصية الهادى «أمير المؤمنين» شقيق الخليفة هارون الرشيد وتقدم كاريس بشار دور زبيدة، زوجة الخليفة هارون الرشيد، المرأة القوية التى ورد اسمها كثيرا فى محطات مهمة من حياة الخليفة القوى.

يرصد المسلسل مرحلتين من حياة الخليفة العباسى هارون الرشيد، مرحلة ما قبل وصوله للسلطة، ومرحلة السلطة إلى الوفاة، ويجسد شخصيته قصى خولى، وهو من تأليف عثمان جحا.

5 تخوفات لخيرية البشلاوى

أعربت الناقدة خيرية البشلاوى عن أمنيتها بأن يرفض المناخ العام ظهور الأعمال التى اعتدنا عليها فى السنوات السابقة والتى كانت تحتوى على ألفاظ نابية وحوارات بذيئة وخروج عن الآداب العامة، وقالت: لاحظنا أن الأعمال الدرامية فى معظمها إن لم تكن جميعها لا تفتح مجالا للموضوعات الاجتماعية المهمة التى تهم الأسرة إلا فى بعض الأعمال القليلة.

وأضافت: إن خريطة رمضان المقبل سيغيب عنها المسلسل التاريخى والدينى وشخصية الأم المكافحة وأتمنى فى الأعمال القادمة أن أشاهد فيها صورة المرأة الإيجابية وشخصية أم الشهيد وأسرة شهيد أرى فيها قصة بطل من شهدائنا.

وشددت «البشلاوى» على أن الدراما كانت غائبة ومغيبة عمدا عن كل ما من شأنه زيادة الحس الوطنى وأن يدعم الاسرة المصرية بعدم إظهار النماذج الإيجابية للمرأة، وواصلت: معظم الأعمال الدرامية التى تطل علينا نشاهد فيها صورة سلبية للمرأة ولا تظهر فيها صورة الأم التى خرجت لتنتخب ولا التى قدمت شهيدا أو الأم التى تعمل وتقف فى طوابير وتكافح ومعظم ما شاهدناه من نماذج نسائية كانت سلبية لكن كانت هناك نسبة من الأعمال الجيدة االتى قدمت الأسرة المصرية بشكل يتسق مع صورتها. وذكرت أن ظاهرة تشويه الطبقة المتوسطة دراميا مستمرة فى كل الأعمال الدرامية، وقالت: أتخيل ونحن نرصد وننتقد الظواهر السلبية فى الدراما الرمضانية، اتهمنا صناعها بالحد من حرية الإبداع، يا جماعة الإبداع ليس أبدا حرية السفالة أو حرية الانحطاط أو حرية الابتذال، فالإبداع هو إضافة وابتكار وخلق موضوعات ليست مطروقة وطرق زوايا للمجتمع الذى نعيش فيه ونعمل على زيادة الوعى لنقاط نحتاج أن ننميها دراميا، ولاحظنا فى المواسم الأخيرة أن الدراما لا تقوى الانتماء ولا الحس الوطنى بابتعادها عن الموضوعات الجادة.

وانتقدت «البشلاوى» اهتمام المنتجين بصناعة ترفيه غير مسؤول، وقالت: أتوقع أن تكون مثل هذه الظواهر السلبية المكررة والنماذج التى شاهدنا منها كثيرا لفئات مختلفة من الشعب المصرى فى صورة ليست حقيقية- مستمرة، مثل البطل الشعبى الذى تتاجر به السينما أو التليفزيون من خلال بطل يعتمد على العنف العضلى والبذاءة لتحقيق العدالة، بتلبيس الرجل مثلا قميص نوم أحمر، وهى الصورة التى تكررت وشاهدناها فى أكثر من موقع بالأحياء الشعبية فأتمنى أن نطبق فكرة القانون فى أعمالنا القادمة.

سامى عبدالعزيز: تورتة الإعلانات فى أقدام لاعبى كرة القدم

تكهن الخبير الإعلامى دكتور سامى عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بأن يختلف موسم دراما رمضان 2018 عما سبقه من مواسم، مرجحًا أن ينخفض حجم كعكة الإعلانات قليلًا مقارنة بالأعوام الماضية.

وأعاد «عبدالعزيز» وجهة نظره إلى بدء بث مباريات كأس العالم، بمشاركة المنتخب المصرى فى منافساتها مع اليوم الأخير لشهر رمضان، أو أول أيام عيد الفطر على أبعد تقدير، وهو ما يعنى اهتمام المعلنين بالتواجد على الشاشات خلال عرض المباريات، خاصة مع ما يتردد من احتمالية عرض التليفزيون المصرى لمباريات المنتخب.

ويرى «عبدالعزيز» أيضًا أن نسبة مشاهدات المسلسلات عبر الوسائد الإلكترونية ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة عبر يوتيوب المتوقع أن يكتسح الوسائط الأخرى، متوقعًا أن تختلف نسبة المشاهدة عبر هذا الوسيط بنسبة 100%، معيدًا ذلك إلى بدء شهر رمضان مع بداية الصيف، وهو ما يتزامن مع رغبة العديد من الأسر خاصة الشباب فى قضاء أوقات طويلة خارج المنزل، وهو ما سيجعلهم يعتمدون على يوتيوب ليلًا لمشاهدة ما يتابعون من أعمال.

واختتم تعليقه قائلًا: «أرجو أن يكون هذا العام فرصة لإعادة النظر فى المحرقة الدرامية الرمضانية بسبب التخمة الموجودة والتى تؤثر بدورها على مستوى الأعمال».

الأفيشات تُفجر الخلافات .. النجوم يرفعون شعار «أنا» ومن بعدى الأبطال

قبل أن يبدأ ماراثون العرض الرمضانى، تسابقت شركات الإنتاج لطرح أفيشات الأعمال الدرامية لتثير إعجاب الجمهور من ناحية، والحساسيات بين أبطالها من ناحية أخرى، بسبب انفراد نجم واحد بتصدر الأفيش والبوستر الرسمى للعمل، فمسلسل «عوالم خفية» تصدر عادل إمام الأفيش الخاص به، كما تصدر بطلا مسلسل «عزمى وأشجان» إيمى سمير غانم وحسن الرداد الأفيش، دون ظهور أى من الممثلين المشاركين معهما، ما أثار خلافات فى كواليس التصوير وغضب من الفنانة نسرين أمين التى تشارك فى البطولة، أيضا مسلسل «ضد مجهول» ظهرت بطلته غادة عبدالرازق بمفردها دون أى من الأبطال المشاركين.

وانفرد ياسر جلال بالظهور على أفيش مسلسل «رحيم»، رغم مشاركة الفنانة اللبنانية نور فى بطولته، وظهر باسل خياط بمفرده أيضا على أفيش مسلسل «الرحلة 720»، رغم أن العمل يعتمد على مشاركة عدد من النجمات منهن ريهام عبدالغفور، وعادت الشركة لطرح أفيش ثنائى يجمع باسل وريهام، حيث تلجأ بعض الشركات إلى طرح أفيشات تحمل باقى الممثلين المشاركين كل على حدة كما حدث مع مسلسلى «آهو ده اللى صار» و«ليالى أوجينى». بينما طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «أبوعمر المصرى» أفيشات متعددة بعضها يحمل أحمد عز منفردا، وأخرى يظهر خلالها 20 ممثلا بشخصياتهم المختلفة فى المسلسل.

الناقد طارق الشناوى أكد أن الدراما أخذت من السينما فكرة البطل أو النجم، الذى يتم عمل مشروع اقتصادى متعلق به، بمعنى أن المسلسل لن يتم إنتاجه إلا إذا كانت هناك قنوات ستشترى حق عرضه ووكالات ستضخ الإعلانات والأموال، وهذا لا يحدث بالعمل الفنى، بدليل أن أكثر من نجم تعاقد مع شركة الإنتاج قبل أن يتم الاتفاق مع الكاتب والموضوع والمخرج، ولذلك نحن فى معادلات خاصة تضع النجم قبل كل شىء وقبل المشاركين وفى المقدمة، وكل نجم يقول «أنا» القادر على التسويق.

أفيش مسلسل رحيم

وأشار الشناوى إلى أن أكثر من مسلسل بعد بدء تصوير أسبوع منه، وتم الترويج له بأسماء نجوم معينين، لم يحدث ذلك، لأن هذه الأسماء لم تعد تسوق فى قنوات فضائية، وتراجع عدد كبير من الأعمال عن تنفيذ إنتاجها، وتوقف إنتاجها، ولم يعد هناك بعض النجوم فى الصدارة، ولا يستطيعون تحمل البطولة، وبالتالى فكل نجم يروج لأنه موجود بالأفيش الذى أصبح يعبر عن حقيقة أو حالة المسلسل والوضع الاقتصادى له، والأجر المدفوع للنجم، وعكس الحال «عشان أنا عادل إمام اتعمل المسلسل، عشان أنا يسرا اتعمل المسلسل»، لأن من خلاله يتم تسويق المسلسل.

أفيش مسلسل أمر واقع

وأوضح الشناوى: مسلسل «عوالم خفية» مثلا، لماذا تراجعت ليلى علوى، رغم أنها ليس لديها عمل فى رمضان هذا العام، لأن المسلسل بالفعل كان قد تم تسويقه باسم عادل إمام، وإذا وافقت ستطلب رقما كبيرا كأجر ربما لا توفره شركة الإنتاج، وليلى لن تخفض من أجرها، فتم التفكير فى ممثلة أخرى، لضبط المعادلة، ربما لا. واضاف: على النجوم الكبار أن يستوعبوا، ومهما تكون النجم الكبير فيجب أن يتواجد الباقى من المشاركين معك إلى جوارك على الأفيش ولكن الكل ينظر تحت قدميه أن ينظر الجميع للرسالة القادر على التسويق والبيع باسمى لوكالات الإعلان، واللهاث من وكالات الإعلان على اسمى، لأن بعض النجوم ممن تراجعت أسهمهم تراجعوا عن الصدارة تسويقيا. وحول نجاح بعض الأعمال التى عرضت خارج الموسم الرمضانى دون تصدر فنان للأفيش الخاص بها بمفرده، قال الشناوى: «مكانشى فيه اسم نجم كبير يجرى تسويق العمل به، ولم يكن هناك فضل لشخص فيه، لينفرد بالبوستر، لكن أعمال رمضان يظل فيها التسويق باسم النجم عبر الفضائيات والبيع به».

مسلسلات وأرقام

عادل إمام يبدأ تصوير "عوالم خفية"

1- «عوالم خفية» يجمع عادل إمام وسمير غانم لأول مرة منذ 33 عامًا

2- ظهور 30 ضيف شرف فى «عوالم خفية».

3- 11مسلسلا بطولة نسائية فى خريطة رمضان ٢٠١٨.

4- «أبوعمر المصرى» أول مسلسل مصرى مقتبس عن روايتين

5- مصطفى شعبان بدون «ستات» فى ملسله «أيوب».

6- محمد رمضان ضابط للمرة الثانية بعد «شد أجزاء»، وصعيدى للمرة الثانية بعد «واحد صعيدى».

7- أحمد عز محامٍ للمرة الثانية بعد «ملاكى إسكندرية».

8 - الأردنية صبا مبارك بطلة مسلسل «طايع» تدربت على اللهجة الصعيدية لتقديم دورها لمدة شهرين.

9 - نيللى كريم صورت لمدة شهر فى روسيا مسلسلها «اختفاء».

10 - محمد رمضان يتزوج مرتين خلال أحداث مسلسل «نسر الصعيد»‎

11- مى عز الدين تظهر لأول مرة بالحجاب فى مسلسلها «رسايل».