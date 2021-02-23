تراند اليوم : حقيقة وفاة حلا الترك

البحرين - الخليج 365

باتت مواقع التواصل الإجتماعي منبراً تنتشر من خلاله الكثير من الشائعات، وآخرها شائعة وفاة الفنانة البحرينية ​حلا الترك​، الأمر الذي صدم الجمهور.

أصدقاء حلا نفوا الأمر من خلال التأكيد على أنها بخير، كما قام المذيع بدر آل زيدان بالكتابة أنها بصحة جيدة ليطمئن الجمهور، بحسب موقع "ليبانون".

لكن حلا تجاهلت هذه الشائعة، ونشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن حلا الترك شاركت حين كان عمرها 8 سنوات في برنامج Arabs Got Talent، وقدمت بعدها أغنيات خاصة بها، وشاركت في مسرحيات أطفال.