تراند اليوم : "كيم" دخن سيجارة واحدة في قمة الكوريتين

شوهد زعيم كوريا الشمالية يدخن مرة واحدة خلال القمة التاريخية بين الكوريتين، الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه معروف بتدخينه المنتظم، حيث التقطت صورة وحيدة له وهو يدخن أثناء الحدث الشهير، بعد مغادرته حفل عشاء جمعه مع 30 كوريًا جنوبيًا، و24 كوريًا شماليًا.

وأكد مسؤول كوري جنوبي أنه يعرف أن الزعيم كيم مدخن شره، وأضاف: "بدا أن السيد كيم يمتنع عن التدخين علانية بشكل مقصود، ليحافظ على تقديره لرمزية القمة، واحترامه للشعبين الكوري الجنوبي والشمالي"، وفقًا لموقع "بزنس إنسايدر".

ومن المعروف أن الزعيم كيم يدخن بشكل علني عادة حتى في مراكز الرعاية والمستشفيات، حيث ذكر لكينجي فوجيموتو، الطاهي الشخصي للزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل، أن الرئيس الكوري الشمالي الحالي كان يدخن ويشرب الكحول منذ عمر المراهقة، حتى أن والده كان يشاركه ذلك أحيانًا.

كما ذكر مصدر مطلع على تفاصيل إحدى حفلات العشاء التي أقيمت في شهر آذار/ مارس، بحضور الرئيس الكوري الشمالي ومبعوث كوري جنوبي، أن كيم تلقى توبيخًا لطيفًا من زوجته ري سول جو، بسبب مواظبته على التدخين، حيث قالت: "أطلب منه دائمًا الإقلاع عن هذه العادة السيئة، إلا أنه لا يستمع إلي".

وكان المسؤولون الكوريون الجنوبيون أمروا بوضع منافض السجائر في نقاط مختلفة من المكان الذي اجتمع فيه الرئيسان الكوريان، إلا أن كيم بقي مصرًا على عدم التدخين في القمة.

كذلك قال أحد المسؤولين في كوريا الجنوبية إن كيم، البالغ من العمر 34 عامًا، لم يدخن أثناء لقائه بالمراسلين الصحافيين، ولا أثناء اجتماعه بالرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، البالغ من العمر 65 عامًا، وهذا يشير إلى أنه يكن له مشاعر التقدير، ويعتقد أنه يستحق المجاملة.