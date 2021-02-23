تراند اليوم : ارطغرل 116 : ارطغرل 116 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 116 الجزء الرابع مسلسل قيامة ارطغرل 116 : أرطغرل يتعرف على سارق سيفه البتار

عشاق ارطغرل ، المسلسل التركي قيامة ارطغرل ، ننشر لكم كامل الحلقة 116 من مسلسل قيامة ارطغرل ، ففي أحداث ارطغرل الحلقة 116 في يسترد ارطغرل سيفه البتار من صندوق كان يخفيه سعد الدين كوبيك.و يتسائل بامسي في قيامة ارطغرل الحلقة 116 كيف خاف ذلك الوغد من سيفك سيدي،فيقول ارطغرل له في مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 116،من الواضح أنه كان يحلم بالتفوق علي من خلال سيفي، ولكن حلمه تحول إلى كابوس.

ويسحب ارطغرل سيفه البتار ويضرب عرش سعد الدين كوبيك ، ويغرسه على كرسيه ويقول" جلاد الظالم هو العدل، ظهر الحق وزهق الباطل".

كما تتضمن الحلقة 116 و ولادة حليمة زوجة ارطغرل مولودها الثالث عثمان إبن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ويترافق ذلك مع عودة وسعي المغول لإحتلال الاناضول من خلال جيش مغولي كبير يقوده نويان.

وتقول حليمة زوجة أرطغرل أثناء مخاضها " من كان يتصور أن السلطانة حليمة التي تشتت أمام العديد من المصائب ستكون زوجة السيد ارطغرل صاحب السمعة الحسنة والمجد ،ويحبها ويتزوجها، أنها ستعطيه ثلاثة أبناء".

وفي الحلقة 116 الأم هايماه تخبر أرطغرل بولده عثمان وتضعه بين يديه فيقول ارطغرل " ما شاء الله أي إبن مبارك هذا ؟ أيها الابن .. الابن السيد.. الابن المبارك ".

ويقول ارطغرل في أذن طفله عثمان " ليكن دليلك الوحيد هو القرأن وسنة نبينا صاحب الاسم المجيد".

ترددات قنوات أخرى لمشاهدة أحداث مسلسل ارطغرل قيامة الموسم الرابع عبر النايل سات

كما يمكن لجميع عشاق ومحبي مسلسل ارطغرل، الاستماع بمشاهدة أحداث حلقات المسلسل من خلال شاشات عرض عدد من القنوات الفضائية، وهي مخول لها حق إذاعة ارطغرل.

ومن خلال موقعنا، جلبنا لجميع متابعينا جميع ترددات القنوات الفضائية التي لها حق بث وإذاعة حلقات المسلسل التاريخي الذي يلتف حول شاشات عرضه العديد من الأسر العربية وغير عربية للاستمتاع بمشاهدة أحداث تاريخية تجسد حقبة زمنية بعيدة في الواقع، ولكنها مع حلقات ارطغرل فهي حديثة ومستحدثة دائما.