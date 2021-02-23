تراند اليوم : لهذا السبب عروسة مصرية تطلب الخلغ بعد ساعات قليلة من زواجها

القاهرة / الخليج 365

رفعت عروسة مصرية، أمس الأربعاء، دعوة خلع في أحد محاكم البلاد بعد ساعات قليلة من الزواج، بسبب خلاف وقع بينها وبين والدة عريسها ليلة الزفاف.

وذكرت العروسة والتي تدعى سماح عاطف، خلال الدعوى التي رفعتها بمحافظة المنوفية، أن المعيشة أصبحت مستحيلة مع زوجها؛ بعدما قامت والدته بالبصق في وجهها أمام ضيوف الفرح من الأصدقاء والأقارب.

وبّينت العروس (البالغة 21 عامًا) أن الخلاف الذي وقع ليلة الزفاف، كان بسبب إصرار والدة العريس على الركوب معهما في سيارة الزفاف، وعدم تمكين مصور الفيديو من مزاولة مهمته والركوب معهما لالتقاط الصور.

وأوضحت أن الأمور زادت تعقيدًا لإصرار والدة العريس على موقفها، وقامت بإهانة العروس وتوجيه بعض الشتائم لها، ومن ثم البصق على وجهها أمام الحضور، لتقرر العروس مغادرة فرحها والذهاب لمنزل والدها وسط دهشة الحاضرين.

ولفتت إلى أن مساعي الصلح فشلت بين الطرفين؛ بسبب إصرار والدة العريس على قيام العروس بتقديم الأسف لها، وبينت أنها أقدمت على رفع تلك الدعوى لاستعادة كرامتها التي أهينت في حضور الزوج دون أن يحرك ساكنًا.