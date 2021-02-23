تراند اليوم : الحلقة 116 قيامة ارطغرل الحلقة 116 أرطغرل 116 موقع النور قناة trt التركية

بث موقع النور وقناة trt التركية الحلقة 116 من قيامة ارطغرل والتي توثق حقبة من صراع الدولة السلوجقية مع الخونة والجواسيس والمغول وحلفائهم من الصليبين.

ففي أحداث الحلقة 116 تبدأ ملامح الغزو المغولي للاناضول تتجهز فعلى رأس جيش كبير يقوده نويان المغولي بدأ التحرك بهدف كسر شوكة اسلامية الدولة السلوجقية.

ويتحول الصراع في أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 116 ،بعد قتل ارطغرل للخائن سعد الدين كوبيك لقتال شرس وصراع جديد مع الصليبين وتحديداً حاكم بيلاجيك الذي استعان بالامبراطور وطلب جيشاً كبيراً لمواجهة وتخريب سعي ارطغرل لاقامة وطن ودولة جديدة في سوغوت .

ويعود السلطان غياث الدين إلى قونية ، ويتسم عهده بالقوة ، ويتزوج إمرأة وينجب منها ثلاثة أبناء ، ويبدأ بالتجهز لصراع جديد مع المغول الذين يبدأون السعي للتوسع في الاناضول ، ودخول سيفاس.

ويتحدث مسلسل قيامة أرطغرل عن فترة تاريخية هامة وهي فترة حكم المغول ومحاولتهم في السيطرة على الدولة العثمانية والقضاء عليها، وتحديداً في القرن ال 13، وكيف استطاع أرطغرل في القضاء على المغول والصليبين طوال سنين حياته، وقد جاء الجزء الرابع من مسلسل قيامة أرطغرل مكمل للثلاثة أجزاء السابقة، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة ال 116 اليوم من الجزء الرابع.