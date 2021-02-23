تراند اليوم : ارطغرل 116 { ارطغرل 116 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 116 } قيامة أرطغرل 116 مترجم

قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 116 الجديدة بعد تم تأجيلها، مسلسل قيامة أرطغرل 4 هو مسلسل تركي يعود احداثه في القرن 13 ميلادي ويرض سرة الغازي ارطفوال بن سليمان حيث تعود الحداثه فمن الوقائع الدرامية غير التاريخة ومن وحي الخيال .

قصة مسلسل قيامة أرطفرل

تدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي أرطغرل بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين وهو ووالدعثمان الاول أحدي موئسسين الدولة العثمانية ويلعب دورة الممثل التركي “انجين التان دوزباتان”، احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقات الموسم الاول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014 ولايزال الموسم الرابع يعرض علي قناة تي ار تي ون التركية وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان،إسراء بيلقيتش، هوليا دارجان ، سردار غوكهان ، كآن تاشانار ، ديدم بالتشين ، عثمان سويكوت ، محمد شفيق ، هانديه شوباشي ،جنكيز جوشكون،نور الدين سونميز.

أحداث مسلسل قيامة أرطغرل تتلخص في قبيلة تبحث عن قطعة أرض آمنة لتستقر عليها إلى تأسيس دولة من أقوى الدول في التاريخ، وتحكي تفاصيل مسلسل ارطغرل عن قبائل التركمان (الغز والايغور) من حيث نشأتهم وفكرهم السياسي، وتاريخ قبيلة «الكايي» ونشأة أرطغرل وصولاً إلى أرزنجان.

كما يسرد مسلسل ارطغرل قصة تعاقب السلاطين والدول التي أقيمت في العهد السابق، ووصول هجرة أرطغرل وقومه إلى الأناضول، وكذلك الحديث عن حياة أرطغرل الاجتماعية وبحثه عن وطن في جنوب الأناضول وإمارات التركمان.

كما يحيي مسلسل ارطغرل ويوثق تاريخ السلاجقة والدولة البيزنطية وفرسان الهيكل والمغول ووفاة أرطغرل وتسلم عثمان للحكم.

ويوثق المسلسل التاريخي سيرة وحياة وحروب قبائل «كايي» التركية، التي خرج منها مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه وأول سلاطينها.

ملخص أحداث الحلقة 116 من قيامة أرطغرل

بعد القضـاء على الخائن كوبـيك سيتـجه ارطغرل وجيشه لمواجهـة كريتوس و الجيش القادم من الإمبراطور البيزنطي . سيـقود نويان المغولي الجيش القـادم من الإمبراطور للقضـاء على ارطغرل . مقـتل ماريـا والإنتقام منـها بسبب الخيانـة العظمى. اقـوى مشهد وهو تعلـيق سعد الدين على بوابـة قونيا وسحل جسده المشؤوم في القصـر.

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع المترجم

إنجين ألتان , إسراء بليجيتش , سردار جوكهان ,عثمان سويكوت , جنكيز جوشكون , نور الدين سونماز ,باريش باغجى , سيردار دينيس ,

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 8 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون.