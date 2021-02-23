تراند اليوم : نادين الراسي تعلن اعتزالها بطريقتها الخاصة

في خطوة جريئة، أعلنت اللبنانية نادين الراسي عن اعتزالها المشاركة في البرامج التلفزيونية من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها على تطبيق 'انستغرام'.

وظهرت في المقطع وهي تردّ على أسئلة الاعلامي اللبناني وسام بريدي بكل صراحة ووضوح، وعلقت عليه قائلة: 'ومن بعد هالحلقة اسمحولي أُعلِن إعتزالي أيّ عدم ظهوري بأي مقابلة وشكرا بتشوفوني بأعمالي انشالله'.

أثار قرارها تساؤلات متابعيها وتعليقاتهم التي جاءت أغلبها تطالبها بالعدول عن موقفها ورأيها لحبهم لصراحتها وصدقها على الاعلام.

وياتي هذا القرار المفاجئ بالتزامن مع الضغوط التي تتعرض لها الممثلة اللبنانية منذ انفصالها عن زوجها، وإعلان خطوبتها من المذيع رجا ناصر الدين عبر مقطع فيديو منتشر لهما على 'انستغرام' خلال تواجدهما معاً في دبي.