تراند اليوم : بالفيديو : محمد عساف يفاجئ طفل فلسطيني يحلم برؤيته في "نجوم صغار"

الخليج 365/

حقق المطرب الفلسطيني محمد عساف رغبة المتسابق الفلسطيني محمد كلاب، والذي حقق المطرب الفلسطيني محمد عساف رغبة المتسابق الفلسطيني محمد كلاب، والذي ظهر ببرنامج "نجوم صغار"، والذي يقدمه الفنان أحمد حلمي، على قناة "MBC"، ويظهر في البرنامج نجوم في سن صغير، تتنوع مواهبهم بين العلوم والغناء والتمثيل والرياضة والطهي وغيرها.

وكان "كلاب" من ضمن الأطفال الذين ظهروا خلال البرنامج، وعندما سأله "حلمي" عن أمنياته، قال أنّه يحلم بلقاء نجم برنامج "أراب أيدول" محمد عساف، والحصول على كيبورد للعزف.

إدارة البرنامج أبت إلا أن تفاجئ كلاب، فأحضرت محمد عساف الذي دخل إلى المسرح وألقى التحية على أحمد حلمي وسط صدمة الطفل الضيف، فما كان منه إلّا أن عانق عساف بشدّة في لحظات مؤثرة فعلاً.

محمد عساف أشاد بصوت الطفل وبموهبته وتمنّى له أن يتابع في مسيرته الغنائية حتى يصبح في المستقبل فناناً معروفاً، كما تحدّث إلى حلمي عن الفن ومشاريعه هو المعروف عنه مدى دعمه للأطفال الموهوبين والمواهب الفلسطينية.