تراند اليوم : pdf -اسماء المترقين بجامعة الملك سعود 1439 - 1440 (كاملة)

ننشر لكم قرائنا الكرام اسماء المترقين بجامعة الملك سعود 1439، لجميع الباحثين عن اسماء المترقين بجامعة الملك سعود 1439 ، من خلال ملف كامل يحتوي على اسماء المترقين في جامعة الملك سعود للعام 1439 .

حيث يتم الاعلان سنويا عن اسماء المترقين بجامعة الملك سعود 1439 من اجل زيادة تحفيز وتشجيع الاخرين على المضي قدما وزيادة مستواهم التقييمي الشهري والسنوي للحصول على الترقيات والعلاوات في نهاية العام ، لذلك سوف نقدم لكم الان عبر موقعنا لاين للحلول اسماء المترقين بجامعة الملك سعود 1439 كاملة عبر الكشوفات التي قامت جامعة الملك سعود بالاعلان عنها.

اسماء المترقين بجامعة الملك سعود 1439

قامت جامعة الملك سعود بالاعلان عن اسماء المترقين بالقرار الجماعي مع العلاوة، وابضا القرار الجماعي بدون العلاوة، وترقية الموظف سعيد ظافر الاحمري، وترقية الموظف عادل سالم الحارثي، والذين سوف نضع لكم روابط تحميل جميع هذه الكشوفات والتي تتواجد فيها الاسماء الخاصة بالمترقين .

الان بالامكان تحميلها من خلال مايلي: