تراند اليوم : شاهد بالفيديو .. خطوبة جديدة لطفلين في مصر تثير غضبا واسعا

القاهرة - الخليج 365

أثار عقد طفلين مصريين خطوبتهما في محافظة كفر الشيخ بمصر غضبا شديدا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب نشطاء التواصل الاجتماعي بضرورة محاسبة أولياء أمور الطفلين، ومعاقبتهم وفقا للقانون، خاصة أن الطفلين ما زالا صغيري السن ولا يدركان ما يفعلانه، أو يقدّران مسؤوليات الزواج والارتباط.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من صدور تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء كشف أن عدد من هم دون سن الـ 18 عاماً في مصر بلغ 39 مليون شخص، بينهم 117 ألفاً متزوجون أو مطلقون.

وأدانت العشماوي هذا الزواج وقالت إنه يعد انتهاكا صارخاً لحقوق الطفل، مذكرةً بأن السن القانونية للزواج سواء للفتيات أو الذكور هو 18 عاما في مصر، وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل.

وكان قد أقيم في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ في دلتا مصر، مساء السبت، حفل خطوبة طفلين يبلغان من العمر 14 عاماً، وما زالا يدرسان بالصف الثاني الإعدادي، وتداولت على نطاق واسع صور الخطوبة وفيديو له على مواقع التواصل.

وقرر المجلس وقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين للسن القانونية للزواج، وحتى يكون لديهما الوعي الكامل لتحمل المسؤولية في هذا الشأن.

أوضحت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وبدأت اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ في توعية أسرة الطفلين بمخاطر #الزواج_المبكر وأخذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك.

ررت السلطات المصرية وقف زواج طفلي كفر الشيخ اللذين تداولت قصتهما على نطاق واسع مساء أمس الأحد.

وتدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر لإحباط زواج الطفلين في محافظة كفر الشيخ، شمال البلاد، بعد أن تداول رواد موقع “فيسبوك” صورهما في حفل خطوبة تظهر فيه الطفلة مرتدية فستان خطوبة، والطفل مرتدياً بدلة كاملة.