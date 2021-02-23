تراند اليوم : كلية الطب بجامعة خليفة تفتح أبوابها مجاناً للمواطنين والمقيمين

كلية الطب بجامعة خليفة تفتح أبوابها مجاناً للمواطنين والمقيمين وتشمل الحاصلين على بكالوريوس «العلوم» و«الهندسة»

أبو ظبي - الخليج 365

قررت كلية الطب بجامعة خليفة للعلوم والصحة فتح باب القبول بها مجاناً للطلبة المواطنين والمقيمين في الدولة، من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة - سواء من بين خريجي الجامعة أو من الجامعات الأخرى - الراغبين في دراسة الطب من دون التقيد بشرط عام التخرج، شريطة اجتياز اختبار القبول وفق ما ذكرت صحيفة"البيان الاماراتية".

وأكد الدكتور جون روك عميد ومؤسس كلية الطب بجامعة خليفة للعلوم الصحية النائب الأول لرئيس الشؤون الصحية بالجامعة، أن كلية الطب بجامعة خليفة سوف تكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وفي جنوب شرقي آسيا، والتي تمزج بين الهندسة والطب.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمقر الجامعة لإعلان الخطط المستقبلية الخاصة بكلية الطب والعلوم الصحية، أنه سيتم تكوين فرق متعددة التخصصات من أول يوم بكلية الطب وسيتم تكليفهم بالأسر الإماراتية.

يعملون معهم على مدار برنامج درجة الدكتورة في الطب الذي يمتد 4 سنوات لمساعدتهم وتوجيههم وتثقيفهم وتعليمهم في ما يخص جميع مجالات الصحة بما يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالرعاية الصحية، مثل النظام الغذائي والتمارين والكشف المبكر والحصول على الخدمات والمتابعة الصحيحة والتعامل مع الروتين الخاص بالرعاية الصحية.

فرص

وأكد الدكتور جون روك - في تصريحات خاصة لـ«البيان» - أن هناك اهتماماً كبيراً بتدريب الطلاب في المستشفيات بالتعاون مع هيئة الصحة في أبوظبي بالإضافة إلى المدينة الطبية الجديدة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك فرصة لدراسة طبية سريرية متخصصة في العديد من المستشفيات لطلاب الكلية، وسيتم التنسيق مع العديد من المستشفيات الدولية في أبوظبي لتوفير تدريب متميز للطلاب.

وأوضح أنه بالنسبة للدراسة والتخصص فهناك شق تدريبي مهم لأن منهج الطلاب في العام الأول يشمل تدريباً في المستشفيات حول الخدمات الإسعافية وغيرها، وفي السنة الرابعة سوف يكون هناك تدريب عملي كامل بعدها يتم تحديد التخصص مثلاً في طب الأطفال أو النساء أو الجراحة.

وأوضح أن أول عامين من الدراسة تكون الدراسة في الجامعة بشكل أساسي في المختبرات بالإضافة إلى جزء من التدريب في المستشفيات، وفي السنة الرابعة يكون التدريب العملي أكثر في المستشفيات.

اختبار

وقال الدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة - في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة خليفة تفتح أبوابها للطلبة مجاناً للمواطنين والمقيمين في الدولة، والحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة، شريطة اجتياز اختبار القبول».

وأوضح الحمادي أن الدكتور جون روك له تاريخ كبير في تأسيس كليات الطب في الولايات المتحدة، وهو عضو في برنامج الاعتماد واللجنة الدولية للاعتماد الدولي، مشيراً إلى أن وجوده بالإمارات سيعمل على أن تكون كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة خليفة على مستوى عالمي، مؤكداً أن الطلاب الملتحقين سيكونون متميزين للغاية ويمكنهم العمل بالطب داخل الدولة وخارجها.

حوافز

قال عارف الحمادي إنه تم تخصيص حوافز مادية للطلبة المواطنين عند التحاقهم بالبرنامج ، تتمثل في رواتب تصل إلى 15 ألف درهم شهرياً، كما يحصل الطلبة بعد التخرج على برنامج إقامة مع المستشفى الشريك داخل وخارج الدولة.

وأكد وجود مقاعد لجميع الطلاب المقبولين الذين اجتازوا اختبارات القبول، متوقعاً زيادة أعداد المتقدمين خلال السنوات المقبلة. وأضاف إن هناك برنامجاً تحضيرياً لكلية الطب والعلوم الصحية يتكون من فصلين دراسيين لأول دفعة من الطلبة بدءاً من سبتمبر 2018.