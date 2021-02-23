تراند اليوم : مدرسة أمريكية تطرد فتاة مسلمة والسبب !!!

واشنطن - الخليج 365

ذكر موقع "The Intercept" الأمريكي، الاثنين أن مدرسة بولاية تكساس الأمريكية طردت مواطنة مسلمة من عملها، لرفضها التعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل".

وأوضح الموقع الأمريكي، أن "بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تخاطب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل أضيفت مؤخرا لعقد العمل".

وأشار الموقع الى أن "الفقرة المضافة، تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".

ووفق الصحيفة رفعت بهية عماوي، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس، ضد المدرسة، تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي.