تراند اليوم : بالفيديو .. السماء تمطر دولارات في شوارع هونغ كونغ

هونغ كونغ - الخليج 365

أمطرت" السماء يوم السبت الماضي أوراقا نقدية من فئة المئة دولار في أحد شوارع هونغ كونغ، وفقا لفيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي محيط أحد مراكز التسوق في منطقة "شامشوي بو" لتجارة الذهب، أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاما على إلقاء أوراق النقود على المارة من أعلى سطح أحد المباني الشاهقة.

وأدى ذلك لتعطل حركة المرور، حيث أوقف العديد من السائقين سياراتهم وسط الطريق وهرعوا مع المارة لجمع الأوراق النقدية، بينما قام أشخاص آخرون بالتقاط هواتفهم وتوثيق تلك اللحظات غير المعتادة رؤيتها.

في غضون ذلك، ألقت الشرطة، أمس الأحد، القبض على صاحب هذه "المبادرة" الشاب، وونغ تشينغ-كيت، المعروف على الإنترنت باسم "السيد الشاب صاحب العملة"، بتهمة التسبب باضطرابات في مكان عام.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشاب يحقق أرباحا قياسية في تجارة البيتكوين، وهو يسمي عمله هذا بـ"أخذ المال من الأغنياء وتوزيعه على الفقراء".

وفي حال ثبتت التهمة على الشاب، فالقانون ينص على سنة سجن لمن يثير الارتباك في الأماكن العامة، ودفع غرامة بمبلغ 5000 دولار.