تراند اليوم : نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 26/6/2018 مباشر 2018 www .diflottery. com .sy اعرف نتيجة بطاقتك

ننشر لكم ارقام جميع الرابحين في يانصيب معرض دمشق، يترقب آلاف المشتركين في يانصيب معرض دمشق الدولي 26 حزيران 2018، صدور نتائج سحوبات اليانصيب في معرض دمشق الدولي ، لمعرفة الارقام الرابحة في يانصيب دمشق، حيث نتابع معكم ول بأول قرعة نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم، يقوم يانصيب معرض دمشق الدولي صدور نتائج وارقام البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق لليوم الثلاثاء 27 يونيو 2018.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي الاصدار رقم (24) 26حزيران- يونيو 2018





هذا ويقوم معرض دمشق الدولي باجراء سحوبات للبطاقات مساء كل يوم ثلاثاء الساعة العاشرة، واعلان اسماء البطاقات الرابحة في الجوائز المتنوعة، ففي الاصدارات الدورية يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار ( الإصدارات الدورية ) ليانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2018 و عدد بطاقات كل منها / 100.000 / مائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /500/ خمسمائة ليرة سورية .

أما اصدار راس السنة الأولى ، فيسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار ( إصدار رأس السنة الأول ) ليانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2018 تاريخ سحبه في 10 / 1 / 2018 و عدد بطاقاته /500.000/ خمسمائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /1000/ ألف ليرة سورية .

وفي اصدار راس السنة الثانية يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار ( إصدار رأس السنة الثاني ) ليانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2017 تاريخ سحبه في 24 / 1 / 2018 و عدد بطاقاته /300.000/ ثلاثمائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /600/ ستمائة ليرة سورية .

واصدارات امسح واربح يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية باصدار الاصدارات العادية لليانصيب الفوري ( امسح واربح ) لعام 2018 عدد بطاقات كل اصدار /500.000/ خمسمائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /100/ مئة ليرة سورية .

والاصدار الممتاز يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار الإصدارات الممتازة لليانصيب الفوري امسح واربح لعام 2018 عدد بطاقاته /500.000/ خمسمائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /200/ مئتا ليرة سورية .

هذا وبامكانكم قرائنا الكرام فحص والاستعلام عن نتائج سحوبات يانصيب معرض دمشق الدولي عبر الرابط التالي من هنا

يترقب آلاف المشتركين في يانصيب معرض دمشق الدولي، صدور نتائج سحوبات اليانصيب في معرض دمشق الدولي ، لمعرفة الارقام الرابحة في يانصيب دمشق، حيث نتابع معكم ول بأول قرعة نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم، يقوم يانصيب معرض دمشق الدولي صدور نتائج وارقام البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق لليوم الثلاثاء 3 نيسان 2018، حيث من المقرر أن تقام القرعة مساء اليوم الثلاثاء لجميع البطاقات المشتركة في يانصيب معرض دمشق الدولي.

هذا ويقوم معرض دمشق الدولي باجراء سحوبات للبطاقات مساء كل يوم ثلاثاء الساعة العاشرة، واعلان اسماء البطاقات الرابحة في الجوائز المتنوعة، ففي الاصدارات الدورية يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار ( الإصدارات الدورية ) ليانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2018 و عدد بطاقات كل منها / 100.000 / مائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /500/ خمسمائة ليرة سورية .

أما اصدار راس السنة الأولى ، فيسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار ( إصدار رأس السنة الأول ) ليانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2018 تاريخ سحبه في 10 / 1 / 2018 و عدد بطاقاته /500.000/ خمسمائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /1000/ ألف ليرة سورية .

وفي اصدار راس السنة الثانية يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار ( إصدار رأس السنة الثاني ) ليانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2017 تاريخ سحبه في 24 / 1 / 2018 و عدد بطاقاته /300.000/ ثلاثمائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /600/ ستمائة ليرة سورية .

واصدارات امسح واربح يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية باصدار الاصدارات العادية لليانصيب الفوري ( امسح واربح ) لعام 2018 عدد بطاقات كل اصدار /500.000/ خمسمائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /100/ مئة ليرة سورية .

والاصدار الممتاز يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار الإصدارات الممتازة لليانصيب الفوري امسح واربح لعام 2018 عدد بطاقاته /500.000/ خمسمائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /200/ مئتا ليرة سورية .

هذا وبامكانكم قرائنا الكرام فحص والاستعلام عن نتائج سحوبات يانصيب معرض دمشق الدولي عبر الرابط التالي من هنا