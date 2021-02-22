تراند اليوم : رابط نتائج البكالوريا 2018 سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب نتائج البكالوريا 2018 سوريا رابط موقع وزارة التربية والتعليم السورية للاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2018 بسوريا مباشرة

نتيجة ونتائج البكالوريا 2018 سوريا: مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2018 في سوريا سنتابع معكم من خلال هذا التقرير موعد نشر نتائج الشهادة الثانوية 2018، بهدف تقريب نتيجة البكالوريا 2018 في سوريا إلى جميع التلميذ في الجمهورية العربية السورية، خصوصا أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن اليوم سيكون موعد ظهور نتائج البكالوريا 2018 سوريا، لذلك سنعرض عليكم رابط الاستعلام مباشرة عن نتيجة البكالوريا برقم الاكتتاب والاسم الشخصي اليوم، وهو موقع بوابة وزارة التربية والتعليم السورية الخاصة بعرض نتائج التعليم في سوريا.

موعد نتائج البكالوريا 2018 سوريا اليوم

موعد ظهور نتيجة البكالوريا 2018 في سوريا هذا العام برقم الاكتتاب والاسم، سيكون في تمام الساعة الثانية عشر زولا من اليوم الأحد ثاني يوليوز 2018، وذلك بعد عقد المؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله التطرق إلى كل ما يتعلق بنتائج ونتيجة البكالوريا 2018 السورية للعام الدراسي الحالي، وسيتم بعد ذلك نشر نتائج البكالوريا 2018 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم السورية، ونحن سنعرض عليك رابط الموقع في الأسفل.

كانت امتحانات البكالوريا في سوريا للعادم الدراسي الحالي /2018، قد انتهت في السابع عشر من شهر يونيو الماضي، مما جعل الفترة الماضية تعرف البحث على نتائج البكالوريا 2018 سوريا برقم الاكتتاب والاسم من طرف كل التلميذ وأولياء الأمور، وذلك بهدف التعرف على نتيجة البكالوريا التي يتمني الجميع أن يكون من خلالها من الناجحين، وهذا منتنه نحن كذلك لكم.

نتيجة البكالوريا 2018 سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب

الآن في الأخير سنترككم مع رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2018 سوريا هذا العام من أجل التعرف على النتيجة فور الإعلان عليها من طرف الوزارة، حيث من المنتظر أن يكون ذلك في الساعات القادمة، وفي الأخير هذا رابط موقع وزارة التربية والتعليم السورية الخاص بعرض نتيجة البكالوريا.

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com