تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2018 في سوريا :: بالاسم ورقم الاكتتاب نتائج الثانوية العامة السورية على موقع وزارة التربية والتعليم بسوريا – أسماء الأوائل للبكالوريا 2018

نتيجة البكالوريا 2018 بسوريا، لقد قام السيد وزير التربية السورية صباح اليوم باعتماد نتيجة البكالوريا 2018 وكذلك تم الإعلان عن كافة التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده كما قام وزير التربية السورية بإعلان أسماء الأوائل للبكالوريا 2018 بسوريا في جميع الأقسام العلمي والأدبي والشرعي والتجاري والنسوي والصناعي.

نتيجة البكالوريا السورية لعام 2018 صدرت الآن

ولجميع المتابعين لنتيجة البكالوريا 2018 بسوريا يمكنكم التعرف على النتائج من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية السورية وتعرف الطالب على النتيجة الخاصة به يجب اتخاذ الخطوات الآتية:

الدخول الى رابط وزارة التربية والتعليم السورية، من هنا يتم اختيار القسم الخاص بالطالب “علمي، أدبي، نسوي، شرعي، صناعي، تجاري” اختيار المحافظة التابع لها الطالب. ادخال رقم الإكتتاب الخاص بالطالب في الخانة المحددة لذلك. وبعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على بحث للتعرف على النتيجة. كذلك يمكنك البحث باستخدام اسم الطالب

والجدير بالذكر أنه تم ظهور النتيجة في كل محافظات سوريا ومنها دمشق، القنطيرة، السويداء، حمص، حلب، إدلب، درعا، دير الزور، اللازقية، الحسنة والزرقة، طرطوس.

ونذكر بأن وزارة التربية السورية قد أعلنت في وقت سابق عن ظهور نتيجة البكالوريا 2018 سوريا اليوم الاربعاء بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com