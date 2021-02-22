تراند اليوم : نتيجة الثالث متوسط في العراق 2018 .. نتائج الثالث متوسط 2018 السومرية نيوز نتائج صف الثالث متوسط 2018 بابل وباقي المحفظات

نتائج الثالث متوسط 2018، يترقب جميع طلابنا وطالباتنا في بلدنا الشقيق العراق نتيجة الثالث متوسط في بغداد وجميع محافظات العراق حيث ظهور النتيجة عبر المواقع المخصصة كموقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح وموقع السومرية، فمن خلال تلك الروابط يستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجته مباشرة فور إعلانها وعن طريق موقع نتائج الامتحانات www.moedu.gov.iq.

نتيجة الثالث متوسط 2018 الدور الأول

من المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط 2018 في العراق خلال الساعات القادمة على مدار يومين على الأقل بعد تأكيد إعلان ظهورها اليوم الخميس.

نتائج الثالث المتوسط وزارة التربية العراقية

ينتظر الطلاب الآن إعلان نتائج الثالث المتوسط 2018 في العراق حيث نشر النتيجة من خلال الروابط المخصصة حيث نحمل بشرى سارة لجميع طلابنا بالمحافظات العراقية وتتضمن ارتفاع نسب النجاح بجميع المحافظات العراقية وذلك باقتراب الانتهاء من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

أما عن الروابط المخصصة لنشر نتيجة الثالث متوسط 2018 في العراق ستكون كالتالي

أما عن الروابط المخصصة لنشر نتيجة الثالث متوسط 2017 في العراق ستكون كالتالي

نتيجة الثالث متوسط الدور الأول موقع وزارة التربية العراقية http://www.moedu.gov.iq/ نتيجة الثالث متوسط الدور الأول موقع ناجح للنتائج من هنا نتيجة الثالث متوسط الدور الأول موقع النجاح من هنا نتيجة الثالث متوسط الدور الأول موقع السومرية نيوز للنتائج من هنا

وللحصول على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول على الطالب المستعلم عن نتيجته كتابة اسمه، واسم المحافظة التابع لها مع ذكر الرقم الامتحاني، وسنقوم بنشر نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بمختلف المحافظات العراقية تباعا فور الإعلان عنها فتابعونا.

نتائج الصف الثالث متوسط 2018

وقد كشفت وزارة التربية العراقية عن أن نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث متوسط الدور الأول ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية إبراهيم السبتي أن مراكز الفحص وتصحيح الدفاتر الامتحانية تواصل عملها حتى الآن على أن تلحقها عمليات التدقيق النهائية وبين أن هذه الإجراءات قد تستغرق بعض الوقت لاسيما وأن عدد الطلبة يفوق ال400 ألف طالب وهو عدد كبير جدا يتطلب وقتا مضاعفا وأشار إلى احتمالية إعلان النتائج النهائية للثالث المتوسط الدور الأول في بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير في عموم مديريات التربية في المحافظات العراقية.

ونشرت وزارة التربية العراقية منشور داخل الموقع الالكتروني لها تؤكد أن نتائج الثالث متوسط 2018 في أربيل وباقي محافظات العراق سوف يتم إعلانها من خلال الموقع لجميع محافظات العراق اليوم الخميس.

يمكننا مساعدتكم جميع طلابنا وطالباتنا في بلدنا الشقيق من خلال موقعكم الخليج 365 المتخصص في نشر نتائج الامتحانات حيث يقدم الموقع متابعة حية ومستمرة لكل جديد يتعلق بنتائج العراق وذلك لطمأنة جميع الطلاب بالمحافظات العراقية على نتائج المرحلة التعليمية خاصتهم.